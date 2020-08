Microsoft möchte Touchsteuerung für Geräte ohne Touchscreen anbieten

Microsoft hat ein neues Patent veröffentlicht. Hier erklärt das Redmonder Unternehmen, wie Geräte ohne Touchscreen mit einer Touchsteuerung ausgestattet werden können. Das Prinzip könnte vor allem bei ge­stream­ten oder emulierten Android-Anwendungen verwendet werden.

Trackpad kann nur einen Teil abdecken

Obwohl heutzutage bereits viele Smartphones, Tablets und Laptops über einen Touchscreen verfügen, gibt es immer noch einige Geräte, die keine derartige Eingabemöglichkeit mit sich bringen. Hierzu zählen unter anderem viele Desktop-PCs und Notebooks. Einige An­wen­dun­gen, zum Beispiel emulierte oder gestreamte Android-Apps, sind hingegen auf einen Touch­screen angewiesen. Das Problem soll sich mit der patentierten Idee lösen lassen.Wie WindowsUnited berichtet, hat Microsoft das Patent bereits am 24. Januar angemeldet. Die Veröffentlichung erfolgte am 6. August. Das Patent kann auf Patentscope eingesehen wer­den. Um Geräte, die über keinen Touchscreen verfügen, mit einer Eingabe per Touch aus­zu­rüs­ten, soll ein externes, touchsensitives Gerät zum Einsatz kommen. Damit wird der Touch­screen dann zum Teil oder vollständig emuliert.Ein Beispiel für ein externes, touchsensitives Gerät wäre ein Trackpad. Windows 10 könnte die Fläche des Touchpads demnächst also auf einen bestimmten Bildschirmbereich abbilden und so eine direkte Toucheingabe ermöglichen. Microsoft merkt allerdings an, dass die Fläche eines Trackpads grundsätzlich wesentlich kleiner als ein Bildschirm ist. Es dürfte hiermit also nicht möglich sein, den Touchscreen des kompletten Displays zu emulieren. Ob Microsoft bald eigene Geräte, die den Touchscreen emulieren können, auf den Markt bringt, ist unklar.