Atari Hotels: Das erste Hotel des Videospiel-Pioniers eröffnet in Phoenix

Videospiel-Pionier Atari will mit namhaften Partnern wie Steve Wozniak ein neues Geschäftsfeld aufbauen: Schon in Kürze eröffnet das erste Atari-Ho­tel in Phoenix im US-Bundesstaat Arizona. Es ist das erste einer gan­zen Reihe an Atari-Themen-Hotels

GSD-Gruppe arbeitet mit Steve Wozniak

Und es ist scheinbar kein Scherz, sondern dem Atari Interactive-Konzern ernst damit, in Zu­kunft auch als Anbieter von Übernachtungen in Themen-Hotels Geld zu verdienen. Das ers­te von acht bereits in Planung befindlichen Hotels ist dabei schon kurz vor der Eröffnung. Laut Atari plane man noch im Frühjahr 2020, das erste Hotel in Phoenix zu eröffnen. Zeitnah sol­len dann weitere Eröffnungen in Austin, Chicago, Denver, Las Vegas, San Francisco, San Jose und Seattle folgen.Partner von Atari ist die GSD-Gruppe. Diese ist dabei für die Planung zuständig und hat die Rechte für den Bau von Atari-Hotels mit Videospielcharakter in den USA erworben. In der An­kün­di­gung heißt es, die "kultige Marke wird mit einem einzigartigen Videospiel-Themenort ver­bun­den". Dabei werden Games für jedes Alter und jede Spielerfahrung angeboten, auch mit neuesten VR- und AR-Technologien.Die Entwicklung und das Design der Hotels wird von der GSD-Gruppe und Napoleon Smith III, der als Produzent beim Neustart der Teenage Mu­tant Ninja Turtles-Filmreihe Erfolge feierte, ge­lei­tet. True North Studio, ein führender Im­mo­bi­lien­entwickler mit Sitz in Phoenix, arbeitet derzeit mit der GSD-Gruppe und der Wozniak-Innovationsstiftung von Steve Wozniak zu­sam­men daran, das erste Hotel der Marke Ata­ri zu entwickeln. Atari wolle nun als Vorreiter in der Spieleindustrie Pionierarbeit für ein "auf­re­gen­des neues Konzept" werden, heißt es weiter."Ein einzig­artiges Unter­kunfts­erlebnis, das die kultige Marke mit einem einzigartigen Vi­deo­spiel-Themen­bereich verbindet" soll geschaffen werden. Ausgewählte Hotels werden zu­dem über hochmoderne Veranstaltungsorte und Studios verfügen, die für Sport­ver­an­stal­tun­gen genutzt werden können.