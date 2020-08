Netflix, Amazon & Disney+: Filme und Serien der Woche im Überblick

Die drei bekannten Streaming-Dienste Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ starten in dieser Woche mit mehr als 35 Filmen und Serien. Zu den Highlights zählen unter anderem neue Folgen von The Rain und Alex Rider. Mehr dazu in unserem wöchentlichen Überblick.

Weitere Streaming-Highlights von Prime Video und Disney+

Immigration Nation (03.08.2020)

Felipe Castanhari präsentiert: Unsere geheimnisvolle Welt (04.08.2020)

Sam Jay: 3 In The Morning (04.08.2020)

Tut Tut Cory Flitzer: Das Sommercamp (04.08.2020)

Malibu Rescue - Die nächste Welle (04.08.2020)

Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend (05.08.2020)

Die meistgesuchten Verbrecher der Welt (05.08.2020)

Anelka: Der Missverstandene (05.08.2020)

My Little Pony: The Movie (05.08.2020)

The Rain: Staffel 3 (06.08.2020)

Alpha (06.08.2020)

The Seven Deadly Sins: Kaiserlicher Zorn der Götter (06.08.2020)

Selling Sunset: Staffel 3 (07.08.2020)

Sing On! Germany (07.08.2020)

Unsere winzigen Nachbarn (07.08.2020)

Nailed It! Mexico: Staffel 2 (07.08.2020)

Work It (07.08.2020)

Die Reise nach Westen: Staffel 2 (07.08.2020)

Die Zauberer: Geschichten aus Arcadia (07.08.2020)

Wortparty: Singt alle mit! (07.08.2020)

Der Zauberschulbus ist wieder unterwegs - Kinder im Weltall (07.08.2020)

Outrage Coda (04.08.2020)

Outrage Beyond (04.08.2020)

Alex Rider - Staffel 1 (07.08.2020)

Scandal - Staffeln 1-7 (07.08.2020)

Lara (07.08.2020)

Daughter of the Wolf (08.08.2020)

Snow Girl and the Dark Crystal (09.08.2020)

Howard (07.08.2020)

Alex & Co. Staffel 1 (07.08.2020)

Big City Greens Staffel 1 (07.08.2020)

Eddie the Eagle - Alles ist möglich (07.08.2020)

Gregs Tagebuch - Böse Falle! (07.08.2020)

Hello, Dolly! (07.08.2020)

Marvel Rising: Spiel mit dem Feuer (07.08.2020)

Phineas und Ferb - Der Film: Quer durch die 2. Dimension (07.08.2020)

UFOs über Europa Staffel 1 (07.08.2020)

Neue Serien und Filme im Überblick

Neue Serien und Filme im Überblick

Neue Serien und Filme im Überblick

Auch in der Woche vom 3. bis 9. August (KW 31) kommen vor allem Netflix-Abonnenten auf ihre Kosten. Bei über 20 Neustarts stechen jedoch vor allem die Premiere der dritten und fi­na­len Staffel von The Rain und das "Unbreakable Kimmy Schmidt"-Special Kimmy vs. the Re­ve­rend aus der Masse heraus. Gleiches gilt übrigens auch für die Dokureihe Immigration Na­tion, die einen Einblick in das "zerrüttete Einwanderungssystem der USA" gewährt. Wer die Aushängeschilder der letzten Woche verpasst haben sollte, kann sich zudem weiterhin die zweite Staffel von The Umbrella Academy zu Gemüte führen.Im Gegensatz zu Netflix ist die Auswahl bei den Konkurrenten Amazon Prime Video und Disney+ deutlich überschaubarer. Fans der Serie Scandal können die Chance nutzen und ab Freitag alle sieben Staffeln der Polit-Thriller-Reihe in Gänze streamen oder herunterladen. Außerdem blicken Kritiker gespannt auf Amazons neue Spionageserie Alex Rider, die eben­falls ab dem 7. August mit ihrer ersten Staffel in Deutschland startet und auf den Ju­gend­ro­ma­nen des britischen Schriftstellers Anthony Horowitz basiert. Bei Disney hingegen sollen es in dieser Woche Eddie the Eagle, Marvel Rising und UFOs über Europa richten.