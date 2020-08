Stark reduziert: Amazon verkauft Echo Dot 3 im Bundle für 9,99 Euro

Amazon Prime-Kunden haben ab sofort die Möglichkeit den WLAN-Laut­sprecher Echo Dot 3 für unter 10 Euro zu erhalten, wenn sie sich zeit­gleich als Neukunden für einen Monat an den Musik-Streaming-Dienst Music Unlimited binden. Wir erklären die Eckdaten des Deals.

Scheinbar nicht nur für Music Unlimited-Neukunden

Ausstattung des Amazon Echo Dot (3. Generation)

Wer aktuell darüber nachdenkt einen Amazon Echo Dot der 3. Generation zu kaufen oder über seine Prime-Mitgliedschaft ein Abo bei Amazon Music Unlimited abzuschließen, kann jetzt von einem neuen Bundle profitieren. Der WLAN-Lautsprecher mit Alexa-Sprach­as­sis­ten­tin wird derzeit zusammen mit einem Monatszugang der Musik-Streaming-Plattform für nur 17,98 Euro angeboten. Der Anteil des Echo Dot 3 beträgt dabei lediglich 9,99 Euro. Der Deal gilt laut Teilnahmebedingungen zwar nur für Music Unlimited-Neukunden, scheinbar aber auch für langjährig abwesende Abonnenten oder diejenigen, die über eine Pro­be­mit­glied­schaft nicht hinausgegangen sind.Fest steht, wer das Bundle unter folgendem Link sehen und seinem Warenkorb hinzufügen kann, kommt für den vergünstigten Amazon Echo Dot (3. Gen.) in Frage. An der Kasse ist zudem ersichtlich, dass der Deal in den Geräteversand und den digitalen Zugang zu Music Unlimited aufgeteilt wird. Auch Nicht-Prime-Mitglieder können das Paket im Bundle erhalten, müssen dafür aber dann 19,98 Euro auf die virtuelle Ladentheke legen. Wer zuschlägt sollte an die monatlichen Kündigungsfristen von Amazon Music Unlimited denken und eventuell vorsorglich kündigen, damit keine automatische Verlängerung des Abos vollzogen wird.Der Echo Dot 3 kann sowohl als stationärer WLAN-, als auch als Bluetooth-Lautsprecher verwendet werden. Er ist via Alexa nicht nur mit dem Amazon-Kundenkonto verzahnt, auch Streaming-Dienste von Drittanbietern können nativ genutzt werden. Dazu gehören zum Beispiel Apple Music und Spotify. Ebenso besteht die Möglichkeit der Smart-Home-Steu­erung, einer Amazon-Bestellung per Stimmeingabe, der Anfertigung von Einkaufslisten und der Installation diverser Skills. Von Nachrichten über das TV-Programm bis hin zur Taxi­be­stel­lung helfen Letztere weiter.Abseits von eventuell kommenden Deals schlägt der Amazon Echo Dot (3. Gen.) laut Preis­ver­gleich derzeit sogar ohne Music Unlimited-Abo für mindestens 40 Euro (inkl. Versand) zu Buche. Bei Amazon selbst würden aktuell über 58 Euro fällig werden, wenn man nicht zum neuen Bundle greifen möchte.