Erste Alpha von Kodi 19, Codename Matrix, ist da - das ist neu

Nach dem ersten Entwickler-Build vor rund neun Monaten ist es nun soweit - von der Media-Center-Software Kodi gibt es jetzt ein Alpha-Build als Vorschau für Kodi 19, Codename Matrix. Das große Update verspricht viele Neuerungen.

Python 3-Interpreter

Das ist alles neu:

Neue Einstellung zum automatischen Öffnen des Musik-Vollbild-/Visualisierungsfensters beim Start der Wiedergabe

Neue Musikvisualisierung

Neue dunkelgraue Farbe für Untertitel

Neugestaltung des Musik-Vollbildschirm-/Visualisierungsfensters zur Anpassung an andere Vollbildschirmfenster - ermöglicht die Darstellung von Fanart und Visualisierungen ohne farbige Überlagerungen

Zusätzliche Medieninfoflaggen zur Musik-Vollbildschirm/Visualisierungsfenster-Infoanzeige hinzugefügt

Die Standardansicht "Wiedergabeliste" verwendet jetzt das Ansichtsformat "Widelist" mit Optionen im Seitenblattmenü wie in anderen Bereichen des Skins

Für die Musikwiedergabe wurde eine neue Ansicht "Aktuelle Wiedergabe" hinzugefügt, die Mediendetails sowohl für jedes ausgewählte Lied in der Wiedergabeliste als auch für jedes aktuell wiedergegebene Lied anzeigt

iOS:

Hinzufügen der Anzeige von Gesamt-/Freiraum

iOS unterstützt jetzt Spiel-Controller (Xbox/PlayStation/andere unterstützte Bluetooth-Controller)

Kodi-Protokoll kann jetzt über ein natives Freigabeblatt freigegeben werden

Kodi-GUI wird auf Geräten mit einer Notch nicht mehr verdeckt

Die Einstellung "Blank Other Displays" erfordert keinen Neustart mehr

"Vollbild umschalten" verwendet jetzt die Standard-MacOS-Verknüpfung

Statische HDR10-Unterstützung für alle Quellentypen (falls vom Gerät unterstützt)

Dynamische Dolby Vision HDR-Unterstützung für Streaming-Dienste (falls vom Gerät unterstützt)

Statische HDR10-Unterstützung für alle Quelltypen (falls von der GPU unterstützt)

Kodi - Vielseitige Media-Center-Software für Windows

Kodi

Kodi, der vielen Nutzern noch als XBMC ("Xbox Media Center") bekannter Media Player, wird in Version 19 unter anderem die Addons auf Python 3 umstellen. Damit macht sich Kodi endlich zukunftsfähig, doch das ist nicht alles, was mit dem Feature-Update an Neuerungen kommen wird. Wir hatten bereits Ende vergangenen Jahres über die Pläne für Kodi 19 berichtet . Dazu gehört, dass die Wiedergabelisten überarbeitet wurden und es eine Reihe an neuen Einstellungsmöglichkeiten gibt. Zudem wurde die Software-Dekodierung mit dem AV1-CODEC hinzugefügt. Eine Übersicht zu den Neuerungen haben wir am Ende des Beitrags hinzugefügt.Für Kodi 19 gibt es aber noch einen dringenden Appell an alle fleißigen Vorab-Tester: Die Matrix hat noch viele Fehler, schreiben die Koordi­natoren im Kodi-Blog . Addons laufen nun über den Python 3-Interpreter, was zu vielen Störungen führen dürfte, da viele Addons so nicht mehr funktionieren.Wer es dennoch wagen möchte, kann Kodi 19 jetzt ausprobieren . Für alle anderen haben wir die fertige Version von Kodi, derzeit in Version 18.5, im Download-Bereich.Es stehen außerdem eine Reihe an Plattform-spezifische Änderunegn und Neuerungen parat. Wir haben eine erste Übersicht zusammengestellt.