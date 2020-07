LCDs mit Mini-LED sollen bald kommen: Hersteller schmieden Allianzen

Mini- bzw. Micro-LED-Technologien stecken noch in den Kinderschuhen, sollen jedoch in den kommenden Jahren zu einem Wiederaufleben von LCDs führen. Die Hersteller von MicroLEDs verbünden sich jetzt, um gegen OLED-Anbieter ins Feld zu ziehen.

TCL, BOE & Co tun sich mit LED-Spezialisten zusammen

Samsung

Wie der taiwanische Branchendienst DigiTimes berichtet, wollen die LED-Hersteller wegen des in Folge der Coronavirus-Krise durch eine Überversorgung entstandenden Preisverfalls Allianzen schmieden, um ihr Geschäft wieder­zu­beleben. Dabei tun sich die LED-Hersteller mit den Anbietern von LC-Displays zusammen, um ihre Position im Wettbewerb gegen die im­mer populärer werdende OLED-Technologie zu verbessern.Die TCL-Tochter China Star Optoelectronics hat sich mit dem LED-Spezialisten Sanan zu­sam­men­ge­tan, um gemeinsam an Mini- bzw. Micro-LEDs zu forschen. Außerdem hat sich die Firma HC Semitek, welche auf LED-Chips spezialisiert ist, mit dem Display-Hersteller BOE ei­nen Ver­bund eingangen, während der Konkurrent Leyard mit dem taiwanischen LED-Bauer Epi­star ein Joint-Venture gegründet hat, das ebenfalls gemeinsam an Mini- und Micro-LEDs arbeitet.Noch stehen die vergleichsweise hohen Ma­te­ri­al­kos­ten und Fertigungsprozesse einem durch­schla­gen­dem Erfolg von Mini-LEDs im Weg, teil­wei­se werden jedoch bereits entsprechende Chips für bestimmte Gebiete zur Erprobung gefertigt. Pro Jahr sollen die Kosten rund 15-20 Prozent fallen, heißt es bei der DigiTimes, wobei sich erst noch zeigen muss, ob die Technologie wirklich konkurrenzfähig sein kann, während die Preise für OLED-Panel stetig weiter fallen.Als erster großer Hersteller will vermutlich Apple auf breiter Front Mini-LEDs einsetzen. So wird für 2021 mit der Einführung eines iPad Pro Tablets mit 12,9 Zoll großem Display gerechnet, das über ein LCD von LG Display verfügt. Hinter dem Panel sollen rund 10.000 kleine LED-Chips zur Beleuchtung verbaut werden, heißt es. Darüber hinaus peilen die Hersteller auch den Markt für Laptop-Displays und Fernseher an, wobei sich auch hier zunächst nur im High-End-Bereich eine Verwendung lohnt.