Game Turbo: Smartphone-Grafik bald fast wie am PC konfigurierbar

Qualcomm und seine Gerätepartner wollen in naher Zukunft offenbar neue Möglichkeiten für die Anpassungen der Einstellungen bestimmer Fähigkeiten eines Smartphones einführen. Damit soll sich die "Grafik­karte" im Handy fast genau so konfigurieren lassen, wie bei einem PC.

Qualcomm

Wie der chinesische Twitter-Nutzer und Smartphone-Spezialist @UniverseIce erklärte, arbeiten Qualcomm und Xiaomi an einem neuen Feature für ein kommendes High-End-Smartphone. Das Gerät mit dem Namen Xiaomi Mi10 Pro+ soll eine neue Software mitbringen, die Teil des sogenannten Game Turbo ist. Über sie sind detaillierte Einstellungen möglich heißt es.Anders als beim PC können die Nutzer von Smartphones bisher nur in vergleichsweise geringem Maß Einfluss auf die Performance-Einstellungen der in dem jeweiligen Gerät verbauten Komponenten nehmen. Meist kann man nur relativ unspezifisch einen speziellen Spielemodus aktivieren oder in den Spielen selbst Einstellungen zur Grafikqualität vornehmen.Mit den erweiterten Einstellungen der auf den Screenshots gezeigten Game Turbo App kann man auf Wunsch einerseits zwischen einer Reihe von vorgefertigten Performance-Profilen wählen, um für bestimmte Situationen die richtige Konfiguration zu erhalten. So kann man zum Beispiel auch die Akkulaufzeit etwas strecken, wenn die nächste Möglichkeit zur Stromversorgung weiter entfernt ist.Darüber hinaus stehen bei der Auswahl eines anpassbaren Profils ausführlichere Einstellungen zur Verfügung. So lassen sich dann konkrete Details wie das Anti-Aliasing, Anisotropisches Filtern und Texturfilter ganz nach Belieben modifizieren. Ob dies dann allerdings für sämtliche Spiele bzw. alle Apps oder nur für bestimmte Titel oder Anwendungen gilt, ist derzeit noch offen.Zwar bieten schon jetzt einige Hersteller umfangreiche Einstellungsmöglichkeiten, was die Hardware-Konfiguration von Smartphones angeht, doch wäre ein offiziell vom CPU-Lieferanten Qualcomm entwickeltes Tool wohl eine attraktivere Lösung. Wann und auf welchen Geräten Xiaomi oder andere Qualcomm-Partner die erweiterte Version der Game Turbo Anpassungen verfügbar machen wollen, ist derzeit noch offen.