PYUR Aktion: 1000 Mbit/s jetzt effektiv für 65 Euro im Monat sichern

Beim Kabelanbieter PYUR gibt es für Neukunden ein Gigabit-Angebot für effektiv rund 65 Euro im Monat. Der Preis kommt zustande, da man in den ersten sechs Monaten nur 4,87 Euro zahlen muss. Dazu gibt es ein halbes Jahr Hardware gratis, wenn man ein Mesh-Set bucht.

Hardware je nach Tarif passend dazu

Tarif-Beispiele

1000 Mbit/s für 85,87 Euro

500 Mbit/s für 42,89 Euro

200 Mbit/s für 32,17 Euro

20 Mbit/s für 21,45 Euro

Internetflat

Telefon-Flatrate ins deutsche Festnetz

24 Monate Laufzeit: Alle Tarif in den ersten sechs Monaten für 4,87 Euro

24 Monate Laufzeit: Alle Tarif zu den oben genannten Preisen

Bis zum 14. Juli Angebotspreise sichern

Schnell sein lohnt sich, denn das Angebot gilt bis zum 14. Juli 2020.Ein interessanter Tipp für Kabel-Kunden, die im Einzugsbereich von PYUR einen neuen Vertrag suchen: Nur für kurze Zeit gibt es jetzt ein Bundle mit einer FritzBox und einem Repeater in den ersten sechs Monaten kostenlos. Für die monatlichen Tarifpreise gibt es ebenfalls eine Aktion: In den ersten sechs Monaten zahlt man jetzt in jedem Tarif nur fünf Euro, beziehungsweise 4,87 Euro durch die Mehrwertsteuersenkung (gilt bis zum Ende des Jahres). Diese Angebote gelten aber nur, wenn man sich für einen Laufzeitvertrag über zwei Jahre entscheidet.Dazu kommt ein neues Angebot für HD-TV. Wer möchte, kann das Fernsehpaket für drei Monate kostenlos ausprobieren, muss sich dafür aber für einen 2-Jahresvertrag entscheiden. Nach den drei Monaten zahlt man dann drei Monate lang jeweils 4,87 Euro, bevor der volle Preis von 9,75 Euro fällig wird. Bei PYUR stehen dabei derzeit über 90 Sender zur Verfügung, dazu gibt es ein Hardware-Paket für den Empfang.Die Hardware ist dabei bei den Tarifen unterschiedlich und variieren je nach Verfügbarkeit. Details gibt es dazu auf der Angebotsseite. Bei dem Tarif mit bis zu 1000 Mbit/s im Download gibt ein zum Beispiel ein Set aus der FritzBox 6591 Cable und einem FritzRepeater 1200 kostenlos dazu. Alternativ gibt es eine kurze Laufzeit mit drei Monaten, dann aber ohne die Aktions-Rabatte und ohne die kostenlose Hardware.Beim Buchen eines neuen Tarifs über die Internetseite spart man aktuell noch Anschlussgebühren und Versandkosten. Man spart so noch einmal 58,49 Euro.