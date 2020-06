Media Markt startet "Gönn-dir-Dienstag" mit starken Technik-Deals

Nur heute veranstaltet Media Markt den so genannten "Gönn dir Diens­tag" und zeigt sich dabei mit vielen günstigen Technik-Schnäppchen. Wir haben uns die neuen Angebote im Online-Shop angesehen und verraten euch in diesem Artikel die Bestpreis-Highlights der Rabattaktion.

Bis zum 17. Juni (Mittwoch) um 9 Uhr früh sind die Sonderangebote des Gönn-dir-Dienstag bei Media Markt gültig. Stark reduziert werden unter anderem Notebooks, Office-Software, WLAN-Drucker, Gaming-Produkte wie Headsets sowie Spiele, Blu-rays, DVDs und Musik-CDs. In den meisten Fällen erfolgt die Lieferung zu euch nach Hause versandkostenfrei. Wer die ausgewählten Schnäppchen frühzeitig in den Händen halten möchte, kann zudem während der Bestellung eine Abholung in einer Filiale vor Ort reservieren.Spezielle Rabatt-Gutscheine oder Coupon-Codes müssen während der MediaMarkt-Aktion nicht eingegeben werden. Einige wenige Technik-Angebote werden jedoch mit einem "Di­rekt­ab­zug" angeboten. Ist dies der Fall, wird der finale Preis erst im Warenkorb sichtbar. Oftmals ist dies bei SSDs, Festplatten oder Druckern der Fall. Entsprechende Produkte haben wir in unserer Bestseller-Liste mit einem Sternchen (*) markiert.Zu den Highlights des Gönn-dir-Dienstags bei Media Markt gehört unter anderem das HP 17-ca1314ng Notebook, das im Online-Shop derzeit für 539 Euro angeboten wird. Der 17-Zöller mit Full-HD-Display bringt einen AMD Ryzen 3-Prozessor, 8 GB Arbeitsspeicher, eine 1 TB Fest­plat­te und eine 128 GB SSD mit. Als einer der wenigen Laptops besitzt das HP-Modell so­gar noch einen DVD-Brenner. Wer hingegen ein günstiges Gaming-Notebook sucht, kann sich das 15 Zoll große Acer Nitro 5 für 899 Euro genauer ansehen. Hier werden ein Intel Core i5, 8 GB RAM, 512 GB SSD und die Nvidia GeForce GTX 1650-Grafikkarte verbaut.Will man sein vorhandenes System mit Hard- und Software aufrüsten, lohnt sich eventuell ein Blick auf das WD Black P10 Game Drive , eine externe Festplatte mit 2 TB Speicher, die heute durch einen Direktabzug für 75 Euro zu haben ist. Hoch im Kurs steht zudem das Microsoft Office 365 Business Premium-Paket für den Windows-PC, das mit nur 59 Euro zu Buche schlägt. Neben Word, Excel, PowerPoint und Outlook sind hier auch Dienste wie Ex­change, OneDrive und Microsoft Teams enthalten. Weiterhin überzeugt unter anderem der Canon Pixma G3501 Multifunktionsdrucker mit nachfüllbaren Tintenbehältern zum Preis von nur 169 Euro.Zu guter Letzt bietet Media Markt in seinem Online-Shop heute diverse Blu-ray- und DVD-Schnäppchen mit Filmen wie Joker, Doctor Sleeps Erwachen, die Chucky-Reihe sowie die Eiskönigin-Teile an. Außerdem zeigen sich in der Kategorie " Computer & Büro " weitere Sonderangebote für Notebooks, Desktop-PCs und Monitore. Im Bereich der Spielzeuge gibt es hingegen reduzierte Pop-Vinyl-Figuren aus dem Disney-, Marvel- und Star Wars-Universum sowie E-Scooter für Kindern und die Tigerbox Touch für Hörspiele.