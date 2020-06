Xiaomi Mi Band 5: Viele neue Bilder und Feature-Liste veröffentlicht

Nach einem ersten Teaser veröffentlicht Xiaomi weiteres, ausführliches Bildmaterial und Details zu den Funktionen des kommenden Mi Band 5. Der Fitness-Tracker soll am 11. Juni vorgestellt werden, lässt nach den aktuellen Informationen jedoch kaum noch Fragen offen.

Jetzt fehlt nur noch der Preis und ein Release-Termin

Xiaomi

Bereits zwei Tage vor der offiziellen Präsentation des Xiaomi Mi Band 5 gibt der chinesische Hersteller nahezu alle wichtigen Funktionen und das Design des smarten Armbands bekannt. Über die Mikroblogging-Plattform Weibo verteilt man derzeit das offizielle Marketing-Ma­te­rial, welches zumindest grob auf die Vorteile des Fitness-Trackers eingeht. Eine neue In­fo­gra­fik gibt an, dass das Mi Band 5 unter anderem über ein dynamisches Farbdisplay, das kon­takt­lo­se Bezahlen per NFC, einen Fernauslöser für die Smartphone-Kamera und einen mag­ne­ti­schen Ladeanschluss verfügen soll.Weiterhin stehen die bereits bekannten elf Sportmodi und die Überwachung des Mens­trua­tions­zy­klus für Frauen nebst einem professionellen Sensor-Upgrade auf der Feature-Liste des Xiaomi Mi Band 5. Letzteres soll neben dem Herzfrequenzmesser einen SpO2-Sensor ent­hal­ten, der den Blutsauerstoffgehalt analysieren könnte. Ob es sich bei allen Funktionen und solche handelt, die auch in einer geplanten globalen Version des Wearables zum Einsatz kom­men, bleibt fraglich. Vor allem in Hinsicht auf das Bezahlen via NFC, für das unter an­de­rem eine Kooperation mit Mastercard angedacht ist.Zusätzliche Details zum Xiaomi Mi Band 5 wird der Konzern am 11. Juni (Donnerstag) be­kannt ge­ben. Vor allem zwei wichtige Fragen bleiben bis jetzt ungeklärt, denn zum offiziellen Release-Termin und den Preisen der Smartwatch-Al­ter­na­ti­ve liegen noch keine Informationen vor. Es ist jedoch durchaus denkbar, dass die fünfte Ge­ne­ra­tion des Fitness-Trackers, wie auch das Xiaomi Mi Band 4 als sein Vorgänger, im Preis­be­reich unter 30 Euro angesiedelt wird. Das Mi Band 4 wird im Vergleich zu einem günstigen Preis von nur 24,99 Euro bei ver­schie­de­nen Online-Shops geführt.