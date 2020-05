Space Force - Netflix zeigt neuen Trailer zur Weltraum-Comedyserie

▼ Ganzen Artikel anzeigen ▼

Bereits Anfang des Monats hatte Netflix einen ersten Teaser zur kommenden Comedyserie Space Force veröffentlicht, in welcher der US-Komiker Steve Carell zum Leiter der neuen Weltraumstreitkräfte der Vereinigten Staaten wird. Jetzt gibt es einen neuen und zugleich auch längeren Trailer mit (mehr oder weniger) witzigen Ausschnitten aus der Serie.Angelehnt an Donald Trumps Gründung einer echten United States Space Force wird in der Netflix-Serie Space Force Mark Naird (Steve Carell) unfreiwillig zum Leiter der titel­ge­ben­den Streitkräfte, welche dem neuen Video zufolge aber offensichtlich auch anderen Aufgaben als die reale Space Force widmet. Offenbar steht dort nämlich die nächste bemannte Mondmission weit oben auf der Todo-Liste - was Naird und sein Team aber vor größere Probleme stellt.Space Force stammt vom selben Team, das auch schon mit der Serie The Office für Lacher sorgte. Die Zuschauer dürfte hier also ein ähnlicher Humor erwarten, der nun aber nicht mehr in einem Großraumbüro, sondern einem deutlich größeren Rahmen stattfindet. Los geht es am 29. Mai 2020 mit zehn Episoden bei Netflix. In weiteren Rollen sind in der Serie unter anderem noch John Malkovich, Ben Schwartz, Diana Silvers und Tawny Newsome mit dabei.