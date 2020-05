Nach großem Ansturm: Nintendo Switch ist endlich wieder lieferbar

Die Liefersituation rund um die Nintendo Switch scheint sich langsam zu beruhigen. Bei den Elektronikhändlern Media Markt und Saturn ist die be­lieb­te Spielekonsole ab sofort wieder auf Lager erhältlich. Der Versand nimmt dabei etwa zwei bis drei Werktage in Anspruch.

Hybrid-Konsole in neuer Edition mit längerer Akkulaufzeit

Nintendo

Der mit dem Ausbrechen des Coronavirus verbundene Lockdown hat die Nachfrage der Nintendo Switch nach oben schnellen lassen. Die beliebte Hybrid-Konsole ist seit Monaten ausverkauft und nur selten in geringer Stückzahl erhältlich. Allem Anschein nach haben die Online-Shops von Media Markt und Saturn eine neue, größere Lieferung erhalten, wodurch die Nintendo Switch mit Joy-Con-Controllern in Neon-Rot und Neon-Blau wieder auf Lager ist. Der Versand nimmt laut den Elektronikhändlern zwei bis drei Werktage in Anspruch.Es handelt sich bekanntlich um die neue Edition der Nintendo Switch, die im letzten Jahr vorgestellt wurde und weiterhin die jüngste Generation der Spielekonsole darstellt. Im Ge­gen­satz zur ersten Switch-Version besticht sie mit einer teilweise deutlich längeren Ak­ku­lauf­zeit. Um den Antrieb kümmert sich auch hier ein Nvidia Tegra-Prozessor, welcher das 6,2 Zoll große Touch-Display der Nintendo Switch und per HDMI natürlich auch Fernseher befeuert. Der Preis der Konsole liegt bei Media Markt und Saturn aktuell bei 339,99 Euro , die Lieferung nach Hause erfolgt versandkostenfrei.Wer Glück hat, findet auch einen gewissen Vor­rat in den Filialen der beiden Händler und kann sich die Konsole noch heute zur direkten Ab­ho­lung reservieren. In den Online-Shops von Me­dia Markt und Saturn stehen zudem das pas­sen­de Zubehör und viele Spiele parat. Zum Bei­spiel der Nintendo Switch Pro-Controller oder Top-Titel wie Animal Crossing: New Ho­ri­zons. Weiterhin empfiehlt es sich, den internen 32-GB-Speicher mit einer MicroSD-Karte zu er­wei­tern. Die SanDisk Ultra mit einer Kapazität von 200 GB gibt es derzeit für knapp 30 Euro. Media Markt und Saturn