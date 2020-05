Honor X10: Neues Smartphone mit Kirin 820 und 5G-Support vorgestellt

Das Huawei-Tochterunternehmen Honor hat ein weiteres 5G-Smartphone auf den Markt gebracht. Das Gerät hört auf den Namen Honor X10 und bringt einen Kirin 820 sowie acht Gigabyte RAM mit sich. Wann das Gerät in Europa erscheint, bleibt allerdings zunächst noch unklar.

Smartphone ohne Google-Dienste

Honor X10: Spezifikationen Größe 163,7 x 76,5 x 8,8 Millimeter Gewicht 203 Gramm Prozessor Kirin 820 5G CPU Grafikeinheit Mali G57mc6 Arbeitsspeicher Sechs bis acht Gigabyte Interner Speicher 64 bis 128 Gigabyte Bildschirm 2400 x 1080 @ 6,63 Zoll 90 Hz LCD Akkukapazität 4300 mAh Betriebssystem Android 10 mit MagicUI 3.1.1 Hauptkamera Triple-Kamera mit 40MP, 8MP und 2MP Frontkamera Popup-Kamera mit 16-MP-Auflösung Netzwerk 5G, Bluetooth 5.1, WiFi 6 Anschlüsse USB Typ-C Sonstiges Fingerabdruck-Scanner

Huaweicentral

Beim Honor X10 handelt es sich um den Nachfolger des Honor 9X. Schon im April wurde be­kannt, dass der Hersteller die Bezeichnung der Honor X-Serie geändert und das neue Smart­pho­ne nicht Honor 10X genannt hat. Das China-Gerät ge­hört zur oberen Mittelklasse und verfügt über einen Kirin 820, der an ein 5G-Modem angebunden ist. Das 6,63 Zoll große Display löst in FullHD+ auf. Die Popup-Frontkamera nimmt Fotos mit 16 Megapixeln auf.Auf dem Honor X10 kommt die auf Android 10 basierende Benutzeroberfläche MagicUI 3.1.1 zum Einsatz. Huawei und damit auch Honor ist es weiterhin verboten, Google-Dienste auf den eigenen Modellen zu installieren. Die Akku­ka­pa­zi­tät beträgt 4300 mAh. Das neue Smart­pho­ne kann über USB-C mit bis zu 22,5 Watt geladen werden. Der Fingerabdruck-Sensor wurde an den Rändern platziert. Wie Huaweicentral be­rich­tet, ist das Honor X10 in den vier Farben Schwarz, Blau, Silber und Orange verfügbar.Die günstigste Variante ist mit sechs Gigabyte RAM und 64 Gigabyte Speicher ausgestattet und für umgerechnet etwa 244 Euro erhältlich. Werden 128 Gigabyte Speicher benötigt, so werden gut 283 Euro fällig. Die Ausführung mit acht Gigabyte RAM schlägt mit umgerechnet 309 Euro zu Buche. Bei den Beträgen handelt es sich um chinesische Preise. Derzeit ist noch nicht bekannt, ob und wann die Smartphones auch in Deutschland verkauft werden sollen.