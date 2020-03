Apple bringt fünfte iOS 13.4-Beta - es sieht schon nach Feinschliff aus

Apple hat die nächste öffentliche Beta-Version für iOS 13.4 heraus­ge­ge­ben. In der nun fünften Beta sieht es so aus, als ob Apple schon beim Feinschliff für das Update angekommen ist - neue Funktionen sind nicht dazugekommen.

So nehmt ihr am Beta-Programm teil

Apple

Apple hat eine neue iOS-Beta-Version für Entwickler veröffentlicht und zeitnah ein Update für das öffentliche Test-Programm nachgelegt. Es gibt bei diesem Beta-Update keine sichtbaren Neuerungen, die man ausprobieren kann. Allem Anschein nach gibt es lediglich Änderungen unter der Haube, die weitere Verbesserungen anfügen und einige Optimierungen enthalten. Zu neuen Features in der nun fünften Beta-Version für iOS 13.4 ist noch nichts bekannt. Apple hat zeitgleich noch weiter Beta-Updates für macOS 10.15.4 und tvOS 13.4 heraus­gegeben.Das Update steht ab sofort über die bekannten Wege zur Verfügung: Angemeldete Beta-Tester beziehen die Aktualisierung am einfachsten über die Auto-Update-Funktion. Alternativ lässt sich das Update selbst anstoßen. Dazu sucht man nach einer verfügbaren Aktua­lisierung über Einstellungen / Allgemein / Softwareupdate.Das Entwickler-Programm ist anders als das öff­ent­liche Test-Programm kostenpflichtig. Für die Teilnahme am öffentlichen Beta-Programm ist nur eine einmalige Anmeldung unter beta.apple.com/sp/de/­betaprogram von dem ent­sprech­enden Gerät aus not­wendig. Das gilt im Übrigen für alle Beta-Versionen, die Apple testet, also für iPhone iPad , Watch, Mac und Apple TV. Nutzer müssen dafür ihre Apple ID hinterlegen und erhalten dann das Update auto­matisch über die Aktual­isierungs-Funk­tion. Auch neue Ver­sionen kommen dann auto­matisch auf das Gerät.Das fertige Update für iOS 13.4 wird noch in diesem Monat erwartet.