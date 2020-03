Schluss mit Windows 7: Laptops mit Windows 10 jetzt zum Sparpreis

Zwei Monate nach dem Support-Ende ist Windows 7 für viele PC-Besitzer noch immer ein großes Thema. Im Online-Shop von Saturn findet man da­hin­gehend viele neue, günstige Notebooks mit Windows 10 und die passende Hilfe für den Umstieg. (Anzeige)

Nach einer zehnjährigen Ära von Windows 7 beendete Microsoft am 14. Januar offiziell den Support für das einst beliebte Betriebssystem. Das heißt: In Zukunft werden Desktops und Laptops mit Windows 7 keine Software-Updates mehr erhalten und auch der Kun­den­dienst von Microsoft kann bei entsprechenden Schwierigkeiten nicht weiterhelfen. Das größte Pro­blem liegt jedoch im Bereich der Sicherheit. Aktuell auftretende Fehler und Lücken werden nicht mehr behoben, was Windows 7-Computer anfällig für Viren und Malware macht.Prinzipiell funktionieren PCs mit Windows 7 auch weiterhin. Das erhöhte Sicherheitsrisiko sollte jedoch auf Dauer zu denken geben. Der sicherste und einfachste Weg führt über einen Wechsel auf das aktuelle Microsoft-Betriebssystem Windows 10. Ob der alte Desktop oder Laptop für eine Aktualisierung in Frage kommt, erklären Saturn und die Deutsche Tech­nik­be­ra­tung auf einer speziellen Aktionsseite zum Support-Ende von Windows 7 . Für viele Nutzer bietet sich jedoch auch direkt der Kauf eines neuen Windows-10-Notebooks an, die im Online-Shop von Saturn besonders günstig verkauft werden.Ein neuer Laptop mit Windows 10 und flotter SSD muss nicht immer teuer sein, was unter anderem die Modelle der Acer Aspire 3-Serie zeigen. Die 15,6 Zoll großen Notebooks setzen auf einen aktuellen Intel Core i3-Prozessor der 10. Generation, 8 GB Arbeitsspeicher und eine 512 GB große SSD zu einem Preis ab 440 Euro. USB 3.0-Anschlüsse, Full­HD-Displays und bis zu 8,5 Stunden Akkulaufzeit inklusive. Wer sich für eines der vielen stark reduzierten Notebooks entscheidet, dem wird von Saturn zudem Microsoft Office 365 Home zum Spar­preis von nur 59,99 Euro angeboten.Ebenso im Trend: Neue Convertibles, besser bekannt als 2-in-1s. Sie verbinden die Welt der klassischen Notebooks mit der moderner Tablets. Für Einsteiger bietet sich das kompakte Microsoft Surface Go inklusive Type Cover für nur 549 Euro an, während anspruchsvolle Nut­zer zum Lenovo IdeaPad C340 greifen. Letzteres liefert für 850 Euro einen schnellen Intel Core i5-Chip, 8 GB RAM und eine 512 GB SSD nebst 14-Zoll-IPS-Display und einer de­di­zier­ten Nvidia GeForce MX230-Grafikkarte. Ein Hauch mehr Premium verspricht außerdem das neue Microsoft Surface Pro X mit dem erst kürzlich vorgestellten SQ1-Prozessor.