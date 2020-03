Diese Woche bei Amazon: Alle Filme und Serien im Überblick (KW 11)

In dieser Woche kommen bei Amazon Prime Video vor allem Action- und Sportfans auf ihre Kosten. Zwar gehen nur sechs neue Filme und Serien auf der Streaming-Plattform an den Start, doch die dürften Gefallen fin­den. Alles Weitere dazu zeigen wir in dieser Übersicht.

Neue Filme und Serien bei Amazon Prime Video vom 9. bis 15. März (KW 10)

Disney+ im Jahresabo vorbestellen und sparen! Über 1000 Filme und Serien - für unterwegs auch zum Download

Auf bis zu vier Geräten gleichzeitig schauen

Keine Werbung, keine zusätzlichen Kosten

Nur 59,99€ für ein Jahr, wenn du vor dem 24. März abonnierst

Entspricht 4,99€ pro Monat. Danach 6,99€ pro Monat oder 69,99€ im Jahr

Die Woche vom 9. bis 15. März 2020 beginnt und endet bei Amazon mit zwei sportlichen Do­ku­men­ta­tio­nen. Am Mittwoch startet auf Prime Video die erste Staffel von, in de­ren Folgen man das australische Cricket-Team begleiten kann. Ab Sonntag zeigt der Oscar-prämierte Regisseur Asif Kapadia die bereits 2019 entstandene Film-Doku der legendären "Hand Gottes",. Wem zum Ende der Woche jedoch eher nach Action zu­mu­te ist, für den stehenundzum Streamen bereit. Gute Al­ter­na­ti­ven dazu findet man diese Woche unter anderem auch unter den Netflix-Neustarts Weniger bekannt, dafür aber vielleicht einen Blick wert, sind die französische Action-Komödieaus dem Jahr 2019 und der deutsche Thriller, der vor circa drei Jahren erschien. Das Drehbuch von Luna wurde von der Geschichte einer russischen Agentenfamilie inspiriert, die vom Geheimdienst aus Moskau im hiesigen Baden-Württemberg eingesetzt, enttarnt und später verhaftet wurde. Alle neuen Streifen könnt ihr bei Amazon Prime Video auch mit dem 30 Tage kostenlosen Probeabo sehen.Wenn Universal Pictures die Hauptrolle des Films Skyscraper mit Dwayne "The Rock" Johnson besetzt, ist eines schon mal klar: Langweilig wird es auf der Leinwand sicher nicht zugehen. Dies zeigt auch der erste Trailer, der bereits zum Super Bowl 2018 veröffentlicht wurde.Als Will Ford muss der Actionstar in einem riesigen Wolkenkratzer für die Sicherheit seiner Fa­mi­lie kämpfen und dabei gleichzeitig seinen Namen reinwaschen. Der Film lief im Sommer 2018 in deutschen Kinos.Amazon hat eine neue Science-Fiction-Serie für sein Streaming-Angebot Prime Video an­ge­kün­digt: Tales from the Loop basiert dabei aber weder auf einem Roman noch einem Vi­deo­spiel, sondern auf den Zeichnungen des schwedischen Künstlers Simon Stålenhag. Zur Ein­stim­mung gibt es einen ersten Trailer.Zum genauen Inhalt der Serie hat Amazon allerdings noch nicht allzu viel bekannt gegeben. Allerdings soll Tales from the Loop unglaubliche Geschichten über Menschen erzählen, die oberhalb der geheimnisvollen Maschine "Loop" leben, welche all jene Dinge möglich macht, die bisher als Science Fiction galten.