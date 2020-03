Diese Woche bei Netflix: Alle Filme und Serien im Überblick (KW 11)

Auch in dieser Woche gibt es für Netflix-Abonnenten wieder neue Filme und Serien zu sehen. Der Streaming-Dienst fügt seiner Videothek ins­ge­samt 19 Blockbuster hinzu, die es sich in der zweiten Märzwoche lohnt zu streamen. Wir verschaffen euch den Überblick.

Neue Filme und Serien bei Netlix vom 9. bis 15. März (KW 11)

Marc Maron: End Times Fun (10.03.2020)

Carmen Sandiego: Stehlen oder nicht stehlen? (10.03.2020)

On My Block: Staffel 3 (11.03.2020)

The Circle: Brasilien (11.03.2020)

Dirty Money - Geld regiert die Welt: Staffel 2 (11.03.2020)

Elite: Staffel 3 (13.03.2020)

Women of the Night (13.03.2020)

Kingdom: Staffel 2 (13.03.2020)

The Valhalla Murders (13.03.2020)

Blutiger Trip (13.03.2020)

100 Leute (13.03.2020)

Lost Girls (13.03.2020)

Gokarts (13.03.2020)

BEASTARS (13.03.2020)

Neue Lizenztitel bei Netlix vom 9. bis 15. März (KW 11)

Vielmachglas (09.03.2020)

Crazy Ex-Girlfriend: Staffel 4 (13.03.2020)

How to Party with Mom (15.03.2020)

Leprechaun Returns (15.03.2020)

Molly's Game - Alles Auf Eine Karte (15.03.2020)

Disney+ im Jahresabo vorbestellen und sparen! Über 1000 Filme und Serien - für unterwegs auch zum Download

Auf bis zu vier Geräten gleichzeitig schauen

Keine Werbung, keine zusätzlichen Kosten

Nur 59,99€ für ein Jahr, wenn du vor dem 24. März abonnierst

Entspricht 4,99€ pro Monat. Danach 6,99€ pro Monat oder 69,99€ im Jahr

Namhafte Streaming-Kracher lassen bei Netflix in der Woche vom 9. bis 15. März noch auf sich warten, doch trotzdem könnt ihr mit den neuen Filmen und Serien den einen oder an­de­ren Feierabend füllen. Bereits am Mittwoch startet die dritte Staffel der Comedyserie, während das Social-Media-Spieleine brasilianische Ausgabe zu bieten hat. Ebenso erscheinen neue Folgen der Netflix-Doku, gefolgt von der dritten Staffel vonund einer frischen Episoden-Ladung des Zombie-DramasMit einem Blick auf die kommenden Lizenztitel, die sich Netflix für einen gewissen Zeitraum exklusiv gesichert hat, sind mit, der vierten Staffel vonundmit Melissa McCarthy die Highlights überschaubar. Wer erst jetzt in das Februar-März-Streaming einsteigt, der sollte sich in jedem Fall mit Spenser Con­fi­den­tial beschäftigen, der als Netflix-Film bereits letzte Woche erschienen ist. Zudem dürf­te sich für Sci-Fi-Fans die zweite Staffel von Altered Carbon anbieten, die Ende Februar ihre Premiere feierte.Erst vor ein paar Tagen hatte Netflix den Starttermin für die zweite Staffel der historischen Zombie-Serie Kingdom verraten und dabei auch einen neuen Trailer veröffentlicht. Um die Vorfreude weiter anzuheizen wurde jetzt außerdem noch der etwas längere Haupttrailer nach­ge­reicht, die viele zusätzlichen Szenen aus den kommenden Folgen zeigt.In der zweiten Staffel versucht Kronprinz Lee Chang (gespielt von Ju Ji-hoon) auch wei­ter­hin, seinen rechtmäßigen Platz auf dem Thron einzunehmen, welcher derzeit allerdings von der Königin (Kim Hye Joon) besetzt wird. Darüber hinaus geht die Suche nach einem Heil­mit­tel gegen die Zombie-Epidemie weiter, welche für zunehmende Probleme im Königreich sorgt. Denn die Untoten greifen nun auch tagsüber an.In einem knapp vierminütigen Trailer kündigt die Streaming-Plattform an, welche Block­bus­ter man für seine zahlenden Abonnenten im gesamten März 2020 bereithält. Insgesamt ste­hen in diesem Monat mehr als 80 neue Filme und Serien-Staffeln zum Streamen und Down­loa­den zur Verfügung. Freuen darf man sich unter anderem auf die neue Drama-Serie Un­or­tho­dox, die am 26. März ihre Premiere feiert.Außerdem starten neue Folgen von Elite, Ozark, On my Block und The Protector, die jeweils in ihrer dritten Staffel fortgesetzt werden. Weiteren Serien-Nachschub gibt es mit der zwei­ten Staffel des historischen Zombie-Dramas Kingdom, ersten Episoden der neuen Comedy Champions und der vierten Staffel von Crazy Ex-Girlfriend.