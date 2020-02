Tales from the Loop - Amazon zeigt den ersten Trailer zur Scifi-Serie

Videos automatisch starten

Amazon hat eine neue Science-Fiction-Serie für sein Streaming-Angebot Prime Video angekündigt: Tales from the Loop basiert dabei aber weder auf einem Roman noch einem Videospiel, sondern auf den Zeichnungen des schwedischen Künstlers Simon Stålenhag. Zur Einstimmung gibt es einen ersten Trailer.



Zum genauen Inhalt der Serie hat Amazon allerdings noch nicht allzu viel bekannt gegeben. Allerdings soll Tales from the Loop unglaubliche Geschichten über Menschen erzählen, die oberhalb der geheimnisvollen Maschine "Loop" leben, welche all jene Dinge möglich macht, die bisher als Science Fiction galten.



Einen Starttermin für Tales from the Loop gibt es auch schon: Los geht es am 3. April 2020 bei Amazon Prime Video.