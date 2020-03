WhatsApp: Chat-Backups lassen sich bald mit Passwort verschlüsseln

Schon seit einiger Zeit ist es mit WhatsApp möglich, in regelmäßigen Ab­stän­den Backups von den eigenen Konversationen anzufertigen. Die auf dem Server abgelegten Daten sind hierbei allerdings nicht besonders ge­schützt. Bald sollen sich die Backups mit Passwörtern schützen lassen.

Funktion bisher nicht freigeschaltet

Wie WABetaInfo berichtet, hat WhatsApp eine neue Beta-Version für Android veröffentlicht. Während in Version 2.20.66 keine Änderungen an der Benutzeroberfläche erkennbar sind, wurde die Chat-Anwendung mit einem neuen Feature ausgestattet. Mit "Protected Backups" haben die Nutzer die Möglichkeit, Datensicherungen mit einem Passwort zu verschlüsseln.Die Chat-Backups werden auf die Server des Cloud-Dienstes Google Drive hochgeladen. So­fern die Sicherungs-Funktion genutzt wird, kön­nen Chatverläufe nach einer Neuinstallation von WhatsApp abgerufen und wiederhergestellt wer­den. Dafür wird Zugriff auf das ent­sprech­en­de Google-Konto benötigt. Mit dem neuen Feature besteht zusätzlich die Option, ein Pass­wort für das Backup festzulegen. Beim He­run­ter­la­den der Verläufe muss das Pass­wort dann erneut ein­ge­ge­ben werden. Aufgrund der Ver­schlüs­se­lung ist eine Wiederherstellung ohne das Passwort dann nicht mehr möglich.Momentan lässt sich die Funktion noch nicht verwenden. Das Feature soll sich derzeit noch in ei­ner frühen Entwicklungsphase befinden, sodass WhatsApp zunächst einige Tests durch­füh­ren wird. Sollten keine Fehler auftreten, dürfte die Funktion demnächst im Rahmen eines Up­da­tes ausgeliefert werden. Wann dies der Fall sein wird, ist jedoch noch nicht genau bekannt.