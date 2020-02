Bis zu 75% Rabatt: Nintendo startet Rabattaktion für Switch-Spiele

Besitzer der Nintendo Switch können sich über eine neue Rabattaktion im eShop freuen. Im so genannten Blockbuster-Sale werden viele Spiele für die Hybrid-Konsole aktuell bis zu 75 Prozent günstiger angeboten. Da­run­ter auch Highlights aus der exklusiven Super Mario-Reihe.

Deal-Tipp: Saturn verkauft die Nintendo Switch in der neuen 2019er-Version mit längerer Akkulaufzeit derzeit für nur noch 288 Euro - Saturn verkauft die Nintendo Switch in der neuen 2019er-Version mit längerer Akkulaufzeit derzeit für nur noch 288 Euro - Hier geht es zum Schnäppchen-Angebot

Diablo II: Eternal Collection für 39,99 Euro

The Witcher 3: Wild Hunt für 41,99 Euro

Super Mario Maker 2 für 39,99 Euro

Super Mario Odyssey für 39,99 Euro

The Elder Scrolls V: Skyrim für 29,99 Euro

Overwatch: Legendary Edition für 27,99 Euro

Mortal Kombat 11 für 27,99 Euro

Team Sonic Racing für 27,99 Euro

Fire Emblem: Three Houses für 39,99 Euro

Xenoblade Chronicles 2 für 39,99 Euro

Nintendo senkt die Preise von mehr als 90 Switch-Games

Nintendo

Ab sofort und bis einschließlich 1. März feiert der Nintendo eShop seinen Blockbuster-Sale , der laut Aussagen des Herstellers "zahlreiche Preisknaller" für die Nintendo Switch bereithält. Und tatsächlich findet man in den kommenden Tagen einige namhafte Switch-Spiele, die in ihrer digitalen Download-Version deutlich günstiger angeboten werden. Für nur noch 39,99 Euro gehen unter anderem Diablo 3 , Super Mario Maker 2, Super Mario Odyssey und Fire Emblem: Three Houses über den virtuellen Ladentisch des Nintendo eShops.In einer ausführlichen Übersicht stellt Nintendo über 97 Spiele für die Switch-Konsole vor, die für mehr als 14 Tage im Preis gesenkt wurden. Neben den eingangs erwähnten Titeln können auch die Rabatte für The Witcher 3: Wild Hunt, Team Sonic Racing oder Mortal Kom­bat 11 überzeugen. Letztere beiden schlagen mit nur noch 27,99 Euro zu Buche. Als Best­seller bewirbt Nintendo zudem die reduzierten Spiele Doom, Sid Meier's Civilization VI, The Elder Scrolls V: Skyrim und Xenoblade Chronicles 2.Sortiert nach Popularität machen allerdings auch Titel wie Hyrule Warriors, Assassin's Creed 3 Remastered oder South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe eine preislich gute Figur. Einen hohen Bekanntheitsgrade genießen während der Blockbuster-Rabattaktion zudem die Nin­ten­do Switch-Games FIFA 20, Wolfenstein II: The New Colossus, Lego-Spiele wie Jurassic World, City Undercover, Die Unglaublichen und DC Super-Villains sowie NBA 2K20.