Nintendo Switch: Neue Edition im Animal Crossing-Design angekündigt

Der japanische Konsolen-Hersteller Nintendo hatte vor kurzem bestätigt, dass es 2020 keine neue Pro-Version der Switch geben wird. Nun hat das Unternehmen jedoch eine weitere Edition der regulären Switch , die sich an die Fans der Animal Crossing-Reihe richtet, angekündigt.

Überarbeitete Rückseite und Joy-Cons

Nintendo

Mit "Animal Crossing: New Horizons" wird am 20. März 2020 der neueste Ableger der Reihe für die Switch veröffentlicht. An diesem Termin wird auch die Special Edition der Nintendo-Konsole das Licht der Welt erblicken. Die neue Switch im Animal Crossing-Design soll mit 300 Dollar zu Buche schlagen. Hierzulande wird das Bundle wahrscheinlich 300 Euro kosten.Die Special Edition enthält neben der Switch sowie dem üblicherweise mitgelieferten Zu­be­hör einen Download-Code für die digitale Ver­sion von "Animal Crossing: New Horizons". Auf der Rückseite der Hybrid-Konsole kommen In­seln, die aus Animal Crossing-Symbolen be­ste­hen, zum Vorschein. Auf der im Lieferumfang enthaltenen Dockingstation sind Tom Nook und seine Waschbärenfamilie zu sehen. Während der rechte Joy-Con blau gefärbt wurde, ist der linke Joy-Con grün gestaltet. Damit un­ter­schei­den sich die Controller ebenfalls von den bisher erhältlichen Editionen der Switch.Wie auf von Nintendo veröffentlichten Bildern zu sehen ist, wird es zu der neuen Switch-Edi­tion auch eine Tasche im Animal Crossing-Design geben. Die Tasche muss jedoch separat er­wor­ben werden. In Japan soll die Möglichkeit bestehen, das Dock auch ohne die Konsole zu kaufen. Zudem wird eine Verpackung, die selbst zusammengebaut werden kann, angeboten.