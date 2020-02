Samsung Galaxy S20: Beim Vorgänger purzeln jetzt die Preise

Am 11. Februar feiert die nächste Samsung Galaxy-Familie Premiere und Media Markt und Saturn feiern mit. Bevor ihr am Keynote-Tag alle Details der neuen Smartphones in den beiden Online-Shops erfahrt, könnt ihr schon jetzt beim Galaxy S10 und Note 10 richtig sparen.

Seid die ersten, die das neue Samsung Galaxy in den Händen halten

Neue Smartphones entdecken, beim Vorgänger ordentlich sparen

Neue Galaxy-Smartphones entdecken & sparen!

Galaxy-Smartphones zum Schnäppchen-Preis

Samsung

Die Vorfreude bei Samsung-Fans steigt ins Unermessliche, bis in der nächsten Woche die lang ersehnten Galaxy-Smartphones der neuesten Generation vorgestellt werden. Bei Media Markt und Saturn findet ihr am 11. Februar ab 20 Uhr nicht nur alle Infos und Preise, ihr ge­hört auch zu den ersten Personen in Deutschland, die das von Experten erwartete Samsung Galaxy S20, seine großen Brüder und eventuell sogar das futuristische Galaxy Z Flip selbst in den Händen halten dürfen.Die beiden Elektronikhändler gehören auch in diesem Jahr hierzulande zu den ers­ten Online-Händlern, welche die neuen Galaxy-Smartphones zur Vorbestellung anbieten wer­den. Alle Details findet ihr auf den passenden Aktionsseiten bei Media Markt und Saturn . Der südkoreanische Hersteller hüllt sich noch in Schweigen, doch spätestens am Dienstagabend lässt man die Katze aus dem Sack und gibt bekannt, ab wann die modernen Smartphones erhältlich sind und bei euch zu Hause eintreffen werden.Eine neue Smartphone-Generation steht nicht nur für technologischen Fortschritt, sondern auch für sinkende Preise der Vorgänger. Schon vor dem Erscheinen der möglichen Samsung Galaxy S20-Serie senken Media Markt und Saturn daher die Preise nahezu aller Modelle aus dem Jahr 2019, die im Online-Shop der Elektronikhändler ohne Vertrag, SIM-Lock oder Bran­ding verkauft werden. Dazu gehört nicht nur die beliebte Galaxy S10-Reihe, sondern auch das High-End-Flaggschiff Note 10 und das Mittelklasse-Smartphone Samsung Galaxy A51.Auch die Vorgänger der neu vorgestellten Galaxy-Modelle werden von Samsung stetig mit Updates versorgt und werden euch in Hinsicht auf ihre Leistung in den nächsten zwei bis drei Jahren sehr gute Dienste leisten. Für fast alle Galaxy S10- und Note 10-Smartphones steht bereits das jüngste Betriebssystem Google Android 10 und die von Samsung selbst ent­wi­ckel­te Oberfläche "One UI 2.0" zur Verfügung. Gleiches gilt für Si­cher­heits­pat­ches und wich­ti­ge Aktualisierungen, welche die Handys für das Jahr 2020 und darüber hinaus fit halten.