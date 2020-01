Aldi-Angebote: Neue Technik-Schnäppchen ab morgen im Discounter

Ab morgen starten die Discounter Aldi Nord und Süd mit neuen Technik-Angeboten durch. Im Prospekt und dem kürzlich eröffneten "Aldi liefert"-Online-Shop will der Lebensmittelhändler mit günstigen Druckern, Smart­phones, Desktops sowie PC- und Netzwerk-Zubehör überzeugen.

Neben Smartphones auch Drucker, Desktop-PCs und Zubehör reduziert

Aldi

Schon am morgigen Donnerstag, den 30. Januar, lockt Aldi seine Kunden wieder einmal mit neuen Technik-Schnäppchen in seine Filialen. Vor allem Aldi Nord zeigt sich mit einer grö­ße­ren Auswahl, während man im Süden vor allem auf die Angebote im hauseigenen Online-Shop setzt. Unter anderem steht das Android-Smartphone Motorola Moto E6 Plus im Mittel­punkt des Aldi-Prospekts, das zu einem Preis von nur 129 Euro über den Ladentisch geht.Das 6,1 Zoll große Handy ohne Vertrag setzt auf einen Octa-Core-Prozessor von MediaTek (MT6762 Helio P22), der von einem vier Gigabyte großen Arbeitsspeicher unterstützt wird. Motorola richtet sich bei diesem Modell vor allem an Einsteiger, welchen die gebotene Leis­tung, die 13-Megapixel-Kamera und ein 3000-mAh-Akku ausreichen dürften. Sollte der in­ter­ne Speicher von 64 GB zu knapp ausfallen, kann man diesen zudem selbst mit einer Micro­SD-Karte erweitern. Wie üblich ist auch das Aldi Talk Starter-Set mit 10 Euro Start­gut­ha­ben mit von der Partie.Ebenso bei Aldi Nord im Angebot ist der HP 135wg Laserdrucker , der als All-in-One-Gerät auch als Scanner und Kopierer genutzt werden kann. Für ihn werden im Discounter 119 Euro fällig. Außerdem bietet Aldi ein neues Devolo WLAN-Starterset, bestehend aus den Modulen dLAN 1000 duo und dLAN 550 WiFi für knapp 50 Euro an. Über die Powerline-Technik wird hier die eigene Stromleitung genutzt, um Internet-Verbindungen im gesamten Haus zu­gäng­lich zu machen und dann zusätzlich per Mesh-WLAN zu verteilen.Interessant ist auch das neue Logitech-Zubehör , welches vergleichsweise günstig bei Aldi Nord im Prospekt Platz nimmt. Die Maus-Tastatur-Kombo Logitech MK270 gibt es ab morgen für etwa 20 Euro, die mobile Logitech M170-Maus für 9 Euro und die Stereo-Lautsprecher Logitech Z120 für knapp 12 Euro. Unabhängig ob Aldi Nord oder Süd, zwei Produkte werden im Online-Shop "Aldi liefert" ab 8 Uhr verkauft. Zum einen der Epson EcoTank ET-4700 Mul­ti­funk­tions­dru­cker für 249 Euro und der Medion Akoya E42016 Desktop-PC für 449 Euro.Letzterer ist für den Office-Alltag geeignet und wird mit einem Intel Core i3-9100 Prozessor bestückt, der auf vier Rechenkernen bis zu 4,2 GHz erreicht. Hinzu kommen 8 GB DDR4-Ar­beits­spei­cher und eine 512 GB große SSD . Zu den Anschlüssen gehören unter anderem USB 3.1 Gen2 als Typ-C und Typ-A, HDMI, Display­Port, Gigabit-Ethernet (LAN) und ein Mul­ti­kar­ten­le­ser. Gefunkt wird über WLAN-ac sowie Bluetooth 5.0. Windows 10 Home und eine 1-Jahres-Lizenz von Microsoft Office 365 Personal sind ebenfalls an Bord.Vor dem Kauf empfehlen wir einen Blick in unseren Preisvergleich , da andere Online-Händler spätestens ab morgen ihr Preise auf die Aldi-Angebote abstimmen könnten. Alternativen findet man auch im neuen Saturn-Prospekt oder dem WSV bei Media Markt