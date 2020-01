Statt "For The Players": Sony verpasst PlayStation wohl neuen Slogan

Die ganze Videospielwelt wartet dieser Tage auf die endgültige Vorstellung der PlayStation 5, bisher gab es von Sony zur PS5 eher nur so etwas wie Teaser. Im Februar könnte es soweit sein , doch bis dahin wird die Ge­rüch­te­küche weiter brodeln.

"Zeit zum Spielen" statt "Für die Spieler"?

Das passiert jetzt schon und derzeit muss man als Berichterstatter oder auch Spiele-In­te­res­sier­ter enorm vorsichtig sein. Denn fast täglich tauchen auf Reddit und Co. neue an­geb­li­che "Insider-Berichte" auf, die teils haarsträubende Behauptungen aufstellen. Dabei ist es nicht immer einfach zu erkennen, ob das nicht vielleicht doch ein legitimer Leak ist.So gab es dieser Tage einen Reddit-Leak, der auf 4chan basiert, gerade letzteres ist aber eine Quelle, die nicht gerade besonders glaubwürdig ist. Wir haben uns eigentlich ent­schie­den, diese Informationen nicht zu bringen, da sie zu unglaubwürdig erscheinen. Doch nach dem Motto "Auch ein blindes Huhn findet einmal ein Korn", ist nicht auszuschließen, dass der Reddit/4chan-"Leak" auch Wahres zu bieten hatte (oder einen Urheber, der gut bei Werbungen aufgepasst hat).Denn darin fand sich auch die Information, dass Sony seinen Slogan wechselt und zwar auf "It's time to play". Zuletzt hatte Sony die Mottos "For the Players" und "Best Place to Play" im Einsatz. Nun verdichten sich aber die Hinweise, dass "It's time to play" zum offiziellen Slogan der PS5 werden könnte. Denn der Spruch, der zuletzt in einem Werbespot für die PlayStation 4 (wo Spielfiguren in der realen Welt auf Gamer treffen) aufgetaucht ist, hat sich nun ausgebreitet."It's time to play" scheint nämlich den Langzeitspruch For The Players zu ersetzen, so ist Nutzern aufgefallen (via VG24/7 ), dass der Slogan nun auch prominent auf dem Twitter-Konto PlayStation Europe zu sehen ist. Ja, liebe Zweifler, das kann auch völlig ohne Bedeutung sein, doch es ist auch nicht ausgeschlossen, dass uns der Slogan die nächsten Jahre begleiten wird. Kurzum: Man darf (weiter) gespannt sein.