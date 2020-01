Microsoft Flight Simulator: Microsoft verrät, wie es weitergeht

Microsoft hat jetzt den offiziellen SDK-Veröffentlichungstermin für den Flight Simulator festgelegt und eine überarbeitete Roadmap veröf­fent­licht. Bisher gab es nur ein ungefähres Datum, nun steht fest, die Alpha-SDK wird ab dem 23. Januar zur Verfügung stehen.

27. Januar soll Alpha-Version kommen

Microsoft

Das sind aber noch nicht alle Neuerungen, die das Microsoft Flight Simulator-Team jetzt in einem kleinen Update im Blog zum Spiel veröffentlicht hat. Es gibt eine neue Roadmap, in der neben dem SDK-Alpha-Release auch von den Veröffentlichungen für die Episode 5 "Sound Scape" (bereits am 16. Januar) und Episode 6 "Airports" (Mitte Februar) die Rede ist. Die Veröffentlichung von Episode 5 bringt jetzt einen detaillierten Einblick in die Funktions­weise der Audio-Bestandteile in Flight Simulator. Bisher hatte man bereits Wetter, Aerodynamik oder auch die Cockpits zum Thema gemacht. Im Februar folgen dann Flughäfen und Instrumentenflugregeln (IFR).Zudem kündigt das Team nun an, dass man sich dazu entschlossen hat, aus dem bisherigen "Tech Alpha 2" nun das einprägsamere und prägnantere "Alpha" zu machen. Es ist aber nur eine Umbenennung der Test-Reihe. An den bisher festgelegten Terminen ändert man nichts.Diejenigen, die in der letzten Bewerbungsrunde ausgewählt wurden, bekommen ihre Alpha-Einladungen (zuvor Tech Alpha 2 genannt) wahrscheinlich ab dem 20. Januar bis zum 27. Januar. Ab dem 27. Januar soll dann auch die Alpha-Version fertig sei und heruntergeladen werden können. Schon ab dem 23. Januar eine Alpha-Version des SDKs starten. Darauf erhalten aber entsprechend nur angemeldete Entwicklungspartner Zugriff, keine End­ver­braucher. Die Partner können dann Details wie Flughäfen, Szenerien, Flugzeuge und Missionen erstellen und bearbeiten können. Damit wird das Team einen wichtigen neuen Abschnitt in der Entwicklung einläuten.