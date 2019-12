Es ist an der Zeit: Frohe und gesegnete Weihnachten euch allen!

Vielleicht hat es ja der eine oder andere bemerkt: Es weihnachtet sehr. Auch in diesem Jahr. Und da auch hinter WinFuture.de Menschen stehen, die jetzt etwas Zeit mit ihren Familien und Freunden verbringen wollen, verabschieden wir uns heute etwas früher.

Doch wollen wir euch nicht einfach sang- und klanglos in den (heiligen) Abend verabschieden. Rückblickend auf das nun fast vollständig hinter uns liegende Jahr, scheint dieses Fest in seinem ursprünglichen Sinne von wachsender Notwendigkeit zu sein. Denn der Ton in den Kommentarspalten, den so genannten sozialen Netzen und auch darüber hinaus wird nicht nur rauher, sondern zunehmend feindselig und hasserfüllt.Da ist es schon wohltuend, wenn die eigentliche Botschaft der Weihnacht zumindest ein wenig Wirkung entfaltet. Es geht nicht einfach nur um Nähe und Liebe gegenüber den engsten Vertrauten, sondern gegenüber allen Menschen. Oder wie es im Buch der Christen niedergeschrieben ist:Nun mag es für den einen oder anderen Leser dieser Seite etwas seltsam wirken, dies hier zu lesen. Schlägt man aber den großen Bogen, war der Gehalt dessen aber eben auch die Hoffnung, die auf der globalen Vernetzung im Internet ruhte: Die enorm erleichterte Kommunikation mit Nutzern unabhängig von Herkunft, Status oder sonstigen Merkmalen sollte die Menschheit näher zusammenbringen. Derzeit scheint es, als wäre genau das Gegenteil der Fall. Daher wollen wir das Weihnachtsfest auch zum Anlass nehmen, auf die ursprüngliche Idee hinter dem Netz aufmerksam zu machen.Ansonsten soll an dieser Stelle natürlich allen, die sich als Mitarbeiter, Leser oder Partner rund um WinFuture.de bewegen, natürlich vor allem auch ein wunderschönes Weihnachtsfest gewünscht sein. Kommt alle einige Tage zur Ruhe und schöpft Kraft für das kommende Jahr. Vor der großen Feier zum Start der Zwanziger lesen wir uns noch einmal wieder.Aber ganz ohne den gewohnten Service lassen wir unsere Leser natürlich auch in diesem Jahr den steinigen Weg zum größten IT-Support-Event des Jahres nicht antreten. Ganz besonders viel Geduld und Durchhaltevermögen wünschen wir all jenen unter euch, für die das Weihnachtsfest auch bedeutet, die alljährliche Wartungs-Orgie für die verschiedenen Geräte der Verwandtschaft bewältigen zu müssen. Das Nötigste dafür wollen wir euch hier gleich mal an die Hand geben, damit ihr nicht zu lang selbst auf die Suche gehen müsst, alles andere findet ihr in unserem Download-Center . Wenn ihr an einer Stelle mal nicht weiterkommt, findet ihr im WinFuture-Forum sicherlich schnell Hilfe.