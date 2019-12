Lightroom App für Windows 10 ist jetzt im Microsoft Store zu haben

Adobe hat Lightroom als Anwendung für Windows 10 als eigenständige App in den Microsoft Store gebracht - es ist die erste Anwendung aus dem Profi-Bundle von Adobe. Man benötigt füpr die Nutzung ein Abonnement, kann aber sieben Tage gratis testen.

Feature-reich

Adobe stellt ab sofort Lightroom für Windows 10 auch über den Microsoft Store bereit (via Thurrott) . Es ist die erste App aus dem Adobe CC-Paket, die als eigenständige App im Store veröffentlicht wurde. Bisher mussten Nutzer sich die Software bei Adobe selbst laden, eine App Store-Variante gab es nicht. Laut Thurrot ist das nun wirklich einmal eine große Nachricht, denn bisher konnte man Lightroom-Nutzer nicht einfach auf eine so komfortable Installation wie über den MS Store zurückgreifen.Photoshop Express und Photoshop Elements sind bereits seit längerem im Microsoft Store verfügbar. Die "Profi"- Anwendungen à la Lightroom waren es aber bisher nicht. Wie es nun weitergeht, also ob zum Beispiel auch Photoshop bald folgen wird, ist unbekannt. Wer sich die App aus dem Store lädt, kann sie ohne ein bestehendes Adobe-Cloud-Abo zunächst einmal sieben Tage ausprobieren. Danach wird dann aber ein Bezahl-Abonnement nötig - es muss aber nicht das Komplett-Paket sein; es genügt auch ein Foto-Abo, bei dem Lightroom und Photoshop enthalten sind.Die Lightroom App aus dem MS Store enthält sämtliche Features, die von Adobe für die Organisation, Bearbeitung und Weitergabe von Bildern zur Verfügung stehen. Lightroom bietet laut Adobe die kreative Power von Photoshop und ist ideal für alle, die Fotografie lieben: "Mit einfach zu bedienenden Funktionen wie Reglern und Presets macht Lightroom es dir leicht, Fotos genau den Look zu verleihen, den du dir vorgestellt hast", so heißt es in der Store-Beschreibung.