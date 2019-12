Falsche Behörden-E-Mails: Emotet wird im Namen des Staates verteilt

Emotet gilt als einer der aktuelle gefährlichsten Schädlinge. Jetzt führt die Infizierung von mehreren Bundesbehörden dazu, dass sich die Schadsoftware in scheinbaren Behörden-E-Mails weiterverbreitet. Das BSI warnt vor den Nachrichten im Namen des Staates.

Emotet verteilt sich jetzt als scheinbare Behörden-E-Mail

Kein Schaden in Behörden

Mattes (Public Domain)

"Emotet gilt derzeit als die gefährlichste Schadsoftware der Welt": Mit dieser Einschätzung macht das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) klar, dass man im Bezug auf den sich seit Jahren immer weiterentwickelnden Schädling keine Entwarnung geben kann - im Gegenteil. Beim BSI gingen laut Bericht der Süddeutschen in den letzten Tagen gleich mehrere Meldungen zu Emotet-Infektionen von Bundesbehörden ein. Darüber hinaus sei man aktuell noch dabei, mehrere Verdachtsfälle zu überprüfen.Die Angriffe auf die Behörden seien für die Hintermänner aber nur Mittel zum Zweck: Demnach sei der Emotet-Schädling dazu genutzt worden, E-Mail-Adressen und Mail-Verläufe von Behörden auszulesen. Diese Informationen sollen jetzt wiederum für weitreichende Angriffe genutzt werden: "Damit gelingt es Emotet, eine sehr weite ungezielte Verbreitung zu erreichen, die andere Spam-Kampagnen bei weitem übersteigt", zitiert die Süddeutsche das BSI.So sei nach aktuellen Erkenntnissen zwar kein direkter Schaden in Behörden entstanden, allerdings habe die Infektion dazu geführt, dass jetzt E-Mails an Bürger versandt werden, die sich als Mitteilungen der Behörden tarnen. Bürger sollten E-Mails, die scheinbar von Behörden stammen, besonders aufmerksam prüfen. Wie immer gilt: unbekannte Anhänge sollten in keinem Fall geöffnet werden. Aktuell sei das BSI dabei, die IT-Systeme der betroffenen Behörden zu reinigen - die abgegriffenen Informationen sind aber auf diesem Weg natürlich nicht zurückzugewinnen.Seinen Anfang nahm die Infektionswelle durch Emotet schon im Jahr 2014, damals war er noch als reiner Banking-Trojaner genutzt worden. Durch die ständige Weiterentwicklung von verschiedene Stellen ist Emotet zu einem umfassenden Infektions-Werkzeug geworden, das 2019 vor allem dazu genutzt wird, um Informationen zu sammeln und Verbreitungswege für andere Schadsoftware aufzutun.