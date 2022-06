Windows 11: Gelöschte Desktopsymbole einfach wiederherstellen

Wichtige Symbole und Verknüpfungen werden von Windows 11 automatisch auf dem Desktop platziert - Papierkorb, Netzwerk, Dieser PC und Co. Wer diese versehentlich gelöscht hat, kann sie über die Einstellungen wiederherstellen. Wir erklären den Vorgang Schritt für Schritt.

Info: Viele der Desktop-Optionen können so auch unter Windows 10 genutzt werden.

So geht's: Desktopsymbole in den Einstellungen wiederherstellen

Einstellungen über das Windows 11-Startmenü öffnen

In der linken Navigation den Menüpunkt "Personalisierung" öffnen

Im mittleren Bereich den Menüpunkt "Designs" öffnen

Im mittleren Bereich den Menüpunkt "Desktopsymboleinstellungen" öffnen

Gewünschte Desktopsymbole auswählen

Mit "OK" oder "Übernehmen" bestätigen



Ebenfalls überprüfen: Alle Desktopsymbole ausgeblendet?

DesktopOK - Position der Desktop-Icons sichern

Ein aufgeräumter Desktop ist das Ziel vieler Windows-Nutzer. Verknüpfungen zu installierten Programmen lassen sich schließlich bedenkenlos löschen, ohne dass diese wirklich verloren gehen. Doch wie sieht es mit wichtigen System-Verknüpfungen aus, zum Beispiel dem Papierkorb? Auch hier müsst ihr euch keine Gedanken machen, sollten diese dem nächsten Desktop-Frühjahrsputz zum Opfer fallen. Sie lassen sich einfach wiederherstellen.Der Weg führt über die Windows 11-Einstellungen und die Menüpunkte "". Im unteren Inhaltsbereich findet ihr hier "Verwandte Einstellungen", unter denen auch die gesuchtenaufgeführt werden. Ähnlich schnell erreicht ihr diesen Punkt, wenn ihr im Startmenü (Windows-Taste) oder in der Suche (Windows-Taste + S) nach dem Begriff "Desktop" sucht und daraufhin den Punkt "Designs und verwandte Einstellungen" öffnet.In den Desktopsymboleinstellungen sind die Optionen vergleichsweise selbsterklärend. Durch das einfache Anhaken der gewünschten Symbole und einer nachträglichen Bestätigung mit Hilfe des "OK"- oder "Übernehmen"-Buttons bringt ihr die vermissten Icons zurück auf den Desktop. Aktuell ist dieser Prozess für die Symbole Computer (Dieser PC), Papierkorb, Benutzerdateien (Nutzername), Systemsteuerung und Netzwerk möglich.Ihr konntet das Problem fehlender System-Icons auf dem Desktop über diesen Weg nicht lösen? Dann empfehlen wir euch zu überprüfen, ob eventuell sämtliche Desktopsymbole ausgeblendet wurden. Hierfür nutzt ihr das Kontextmenü (Rechtsklick) auf eurem Desktop und stellt sicher, dass im Bereich "Ansicht" der Haken neben dem Punkt "Desktopsymbole anzeigen" gesetzt ist. Wenn nicht, aktiviert ihr diesen mit einem Klick auf die linke Maustaste an entsprechender Stelle.Mit dem kostenlosen Tool DesktopOK könnt ihr nicht nur die Positionierung von System-Icons, sondern die sämtlicher Desktopsymbole speichern und wiederherstellen. Somit sichert ihr euch gegen eine versehentliche Löschung ab und bringt gleichzeitig die Sortierung auf Vordermann.