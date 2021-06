Endlich Ordnung: Positionen der Desktop-Icons dauerhaft speichern

Windows ordnet auf vielen Rechnern die Desktop-Symbole ungefragt und zufällig neu an. Gerade auf großen Bildschirmen und bei vielen fein säuberlich angeordneten Desktop-Icons ist das ziemlich nervig. Doch zum Glück gibt es Abhilfe. Hier einige Tipps, damit mit denen die Symbole immer am gewünschten Platz bleiben.

Eine veränderte Bildschirmauflösung, etwa durch Spiele, erzwingt eine neue Sortierung.

Windows sortiert die Symbole automatisch mit einer entsprechenden Option.

Eine installierte Software oder ein Treiber verursacht bei einem Neustart oder zu anderen Zeitpunkten eine Neuanordnung der Icons.

Die besten Windows Tools zum Speichern der Icon Positionen

DesktopOK - Icon-Positionen sichern

Iconoid

Desktop Restore

Desktop Restore: Icon-Positionen sichern

ReIcon

