Everything - Desktop-Suchmaschine

Schnelle Suche

Keine Datei-Inhalte

Mit dem kostenlosen Everything in der Version 1.4.1.969 lassen sich zügig Dateien und Ordner auf NTFS-formatierten Datenträgern aufspüren. Das kleine sowie ressourcenschonende Programm indexiert hierfür sämtliche verfügbaren Dateien in einer Datenbank und bietet eine übersichtliche Benutzeroberfläche.Bereits nach der Eingabe eines einzelnen Zeichens listet Everything sämtliche Dateien und Ordner in Echtzeit auf, die den Buchstaben oder die Zahl im Namen tragen, was deutlich schneller vonstattengeht als bei der Windows-Suche. Mit an Bord ist auch die Unterstützung von Operatoren wie Sternchen oder Fragezeichen als sogenannte Wildcards sowie regulärer Ausdrücke ("RegEx") für komplexere Filterkriterien. Eine Übersicht aller Befehle gibt es auf der offiziellen Webseite zu Everything.Über die Menüleiste können allerdings auch per Klick nach Dateitypen wie Dokumenten, Audio oder Video gefiltert und auch Lesezeichen erstellt werden. Dateiinhalte durchsuchen, wie es teilweise die Windows-Suche beherrscht, kann das Programm allerdings nicht. Auf der Herstellerseite gibt es auch eine portable Version in englischer Sprache, die sich mit einem dort ebenfalls erhältlichen Sprachpaket auf Deutsch umstellen lässt.