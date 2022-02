Agent Ransack - Flexible und schnelle Windows-Suche

Besser suchen

Agent Ransack ist ein in der Basisversion kostenloses Suchprogramm für Windows, mit dem sich Dateien, Verzeichnisse und Datei-Inhalte lokal auf einem PC oder im Netzwerk wiederfinden lassen. Aktuell steht die Software in der Version 2022 (Build 3294) zum Download bereit.Die erste Version von Agent Ransack erschien bereits im Jahr 2000. Die lange Entwicklungszeit hat ein dementsprechend ausgereiftes Such-Tool hervorgebracht, welches einige nützliche Zusatzfunktionen im Vergleich zur herkömmlichen Windows-Suche bietet.Suchanfragen können anhand verschiedener Kriterien gestartet werden. Etwa suchen Sie nach Datei- und Ordnernamen, wobei das Tool auf Wunsch auch die Dateigrößen oder -daten berücksichtigt. Agent Ransack unterstützt außerdem boolesche Operatoren, somit können Anfragen mit "AND, "OR" und "NOT" verfeinert werden. Als zu durchsuchende Bereiche lassen sich neben dem eigenen PC noch weitere Computer im Netzwerk festlegen.Erste Treffer zeigt Agent Ransack bereits während der laufenden Suche an. Weiterhin kann die Software nach bestimmten Textpassagen in Dokumenten suchen. Unterstützt werden hierbei diverse Formate von Microsoft Office und OpenOffice. Ein Vorschaufenster zeigt die gefundenen Textstellen als Vorschau und farblich hervorgehoben an.Neben der kostenlosen Lite-Version ist Agent Ransack auch als kostenpflichtige Professional-Version erhältlich, die einige Zusatzfunktionen bietet. Dazu zählen etwa ein optionaler Index für schnellere Suchen, das Durchsuchen in Asrchivdateien oder das Spieichern und Laden von Suchergebnissen. Einen kompletten Vergleich finden Sie auf der Herstellerseite. Sollen lediglich Dateien und Verzeichnisse und nicht deren Inhalte aufgespürt werden, bietet sich Everything als ebenfalls kostenlose und noch schnellere Alternative an.