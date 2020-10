ManyCam - Mächtige Webcam-Software

Streams aufpeppen und mehr

Mit dem kostenlosen Programm ManyCam 7.6.1 lassen sich Webcam-Streams mit verschiedenen Effekten versehen, der Bildschirminhalt übertragen oder auch IP-Kameras ansteuern. Lokal speicherbare Videoaufnahmen lassen sich ebenso anfertigen wie Schnappschüsse und auch zu verschiedenen Streaming-Anbietern können Übertragungen gesendet werden.ManyCam erlaubt die simultane Webcam-Nutzung mit mehreren Video-Chat-Clients oder anderen Programmen gleichzeitig und kann verschiedene Bild- und Toneffekte sowie Schrift oder Freihandzeichnungen als Überlagerung einblenden. Es stehen unter anderem Verzerrungen, Farbfilter oder Objekte wie virtuelle Brillen oder Hüte zur Verfügung.In der kostenlosen Variante steht ab Werk lediglich eine begrenzte Zahl bereit, jedoch lassen sich weitere herunterladen, wobei manche der kostenpflichtigen Pro-Version vorbehalten sind. Alternativ können auch selbsterstellte Überlagerungen integriert werden.Dem Chat-Partner können zudem der eigene Bildschirminhalt oder Bilder, Musik und Videos eingeblendet werden. Mit an Bord ist auch ein Game-Capture-Modus, der Spiele-Sessions aufzeichnen und wahlweise ins Netz streamen kann. Die YouTube-Integration ermöglicht das Abspielen von Videos der Plattform in einem Stream-Fenster sowie auch den direkten Upload eigener Videos.Auch eine RTMP-Server-Funktion für Streaming-Dienste wie Twitch oder Ustream ist mit an Bord. Über eine zusätzliche App für Android werden zudem auch Mobiltelefone und Co. in Verbindung mit der Desktop-Software zu Aufnahme- und Übertragungsgeräten.ManyCam ist eine multifunktionale Webcam-Software, die über das bloße Einblenden von witzigen Effekten hinausgeht und schon in der Freeware-Variante allerhand nützliche Funktionen bietet. Die auf der Herstellerseite erhältliche kostenpflichtige Pro-Version beinhaltet noch mehr Features, beispielsweise mehr Effekte, HD-Auflösungen oder die Unterstützung von mehr als zwei Streams.