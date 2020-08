Homedale - WLANs und Empfang ermitteln

Visualisierung und Standortbestimmung

Mit dem kostenlosen Homedale 1.89 lassen sich WLAN-Zugangspunkte aufspüren und deren Signalstärke in dBm ermitteln. Außerdem zeigt das portable Tool unter anderem noch diverse Zusatzinformationen an, etwa MAC-Adressen, Herstellernamen oder Verschlüsselungstypen.Homedale listet übersichtlich alle in Reichweite befindlichen WLANs auf und unterlegt deren Empfangsstärke entsprechend der Güte mit Farben. Zudem wird auch der Verlauf der Signalstärke angezeigt. Zu den erfassten Daten gehören außerdem noch unter anderem das genutzte Frequenzband sowie die belegten Kanäle.Sowohl die Signalstärke als auch die Frequenznutzung der Access Points werden darüber hinaus anhand von Koordinatensystemen visualisiert. Zusätzlich bietet das Tool die Ermittlung des eigenen Standorts über Googles Geolocation-API, den Mozilla Location Service sowie den Open WLAN Map Service und zeigt diesen auf einer Karte an. Alternative Programme zum Aufspüren von WLANs gibt es beispielsweise mit WirelessNetView oder InSSIDer Home