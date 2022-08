Prime95 Download - Computer-Stresstest und Benchmark

Prime95 Portable Download

Prime95 Stresstest für CPU und RAM

Prime95 testet die Systemstabilität

Einfacher Prime Benchmark

Dieser Download von Prime95 für Windows 10 setzt den Prozessor und Arbeitsspeicher des PCs unter große Last und deckt so gezielt Stabilitätsprobleme auf.Dazu sucht Prime95 (Version 30.8 Build 16) fortlaufend nach Mersenne-Primzahlen, was den Computer sehr stark beansprucht. Dadurch eignet sich das Tool nicht nur als Stresstest, sondern kann auch als Benchmark herangezogen werden.Prime95 steht für 32-Bit- und 64-Bit-Systeme bereit und sollte für eine optimale Nutzung entsprechend der vorhandenen CPU-Architektur heruntergeladen werden. Eine Installation ist nicht erforderlich, die Software kann daher direkt nach dem Entpacken des heruntergeladenen Archivs gestartet werden.Derzeit ist die aktuellste Version nur für 64-Bit-Systeme verfügbar.Mithilfe verschiedener Tests, die mit ihren Berechnungen Hauptprozessor und Arbeitsspeicher unterschiedlich stark beanspruchen, steigt auch die abgegebene Hitze der Komponenten. Dies ist eines der Kriterien für das Auftreten möglicher Rechenfehler, welche das ohne Installation auskommende Tool dann entsprechend anzeigt. Der jeweilige Thread wird zwar unmittelbar gestoppt, jedoch kann es dennoch durchaus zu einem Systemabsturz kommen, wenn man es beispielsweise mit der Prozessorübertaktung etwas übertrieben hat oder der Arbeitsspeicher in irgendeiner Weise nicht richtig funktioniert.Ermittelte Werte wie Datendurchsatz oder Rechenzeit ermöglichen zudem die Nutzung als Benchmark. Um den Prozessor möglichst effektiv auszulasten und natürlich auch die Rechenleistung möglichst optimal zugunsten des Projekts zu nutzen, werden stets neue Befehlssätze implementiert, wie zuletzt beispielsweise Intels AVX2. Die Teilnahme am GIMPS-Projekt der Prime95-Macher mittels Internetverbindung und regelmäßiger Nutzung nicht benötigter Rechenleistung ist lediglich optional.Wer die Stabilität von Prozessor und Arbeitsspeicher beispielsweise nach einer Übertaktung oder auch nur so hinsichtlich der Wärmeentwicklung auf den Prüfstand stellen will, ist mit Prime95 gut beraten. Vor allem die beliebig oft durchführbaren Schleifen machen sich hierfür gut.Die Eignung als Benchmark zur Vergleichbarkeit mit anderen CPUs ist zwar durchaus auch vorhanden, jedoch sind in diesem Bereich andere Programme verbreiteter, wie beispielsweise der auf Spieletauglichkeit ausgelegte 3DMark oder das über verschiedene Systemtests verfügende SiSoft Sandra Lite 2015