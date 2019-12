DUMo - Treiber-Aktualisierungen finden

Schnelle Suche nach neuen Treibern

Das kostenlose Tool DUMo (Version 2.20.1.100) sucht nach den neuesten Treibern für Ihre Hardware und hilft Ihnen so dabei, Ihr System auf dem neuesten Stand zu halten.Nach dem Start zeigt Ihnen DUMo (Drivers Update Monitor) in einer Tabelle die gefundene Hardware, deren Hersteller sowie die Versionsnummern der aktuell installierten Treiber an. Klicken Sie auf den Refresh-Button, sucht das Tool für alle Einträge nach neuen Treiberversionen. Hierfür ist selbstverständlich eine bestehende Internetverbindung notwendig. Erfreulich: Die Suche dauert nur wenige Sekunden.Der eigentliche Download der neuen Treiber ist mit dem Tool leider nicht möglich, auch wenn der vorhandene Download-Button auf den ersten Blick etwas anderes vermuten lässt. Dieser führt nämlich - ähnlich wie beim Programm SUMo desselben Entwicklers - auf eine Internetseite mit Statistiken zu den unterschiedlichen Treiberversionen. Möchten Sie den neuesten Treiber herunterladen, müssen Sie sich selbst auf die Suche begeben.Die Treibertabelle lässt sich außerdem als TXT- oder CSV-Datei exportieren und dann mit Tools wie Excel weiterverarbeiten oder an andere Nutzer weiterleiten. Neben Treiberinformationen zeigt DUMo auch die aktuelle CPU- und Speicherauslastung in Echtzeit an. Beide Werte werden sowohl prozentual als auch in Form einer Verlaufsgrafik dargestellt. Eine genauere Analyse der Ursachen für die Auslastung ist hingegen nicht möglich.Möchten Sie sich lediglich einen schnellen Überblick über den Status Ihrer Treiber verschaffen, erhalten Sie mit DUMo ein für diesen Zweck brauchbares und vor allem schnell arbeitendes Tool. Für alle weiteren Schritte beim Treiber-Update ist das Programm leider nicht geeignet.