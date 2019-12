SUMo - Software-Updates finden

SUMo findet veraltete Programme

Programm-Updates müssen manuell geladen werden

Die Freeware SUMo 5.10.5.440 hilft Ihnen dabei, die auf Ihrem PC installierten Programme stets aktuell zu halten. Hierfür greift das Tool auf eine Datenbank mit über 90.000 Programmen zurück.SUMo (Software Update Monitor) durchsucht nach dem Start automatisch Ihre Festplatte nach installierten Programmen und listet diese mit Angabe der Versionsnummer in einer Tabelle auf. Anschließend gleicht SUMo die Ergebnisse mit einer Online-Datenbank ab und findet so heraus, für welche Programme Updates vorliegen. Wurde ein Programm von SUMo nicht erkannt, können Sie die entsprechende EXE-Datei ganz einfach in das Programmfenster ziehen.Zur besseren Übersicht unterscheidet das Programm anhand der Versionsnummer zusätzlich nach kleinen und großen Updates und zeigt diese gesondert an. Dies hilft bei der Suche nach besonders stark veralteten Programmversionen.Möchten Sie auf bestimmte Programmupdates nicht hingewiesen werden, können Sie die jeweiligen Programme zu einer Ignorierliste hinzufügen oder die aktuelle Programmversion vorübergehend oder dauerhaft überspringen. Sollten Sie Ihre Meinung zu einem späteren Zeitpunkt wieder ändern, können Sie sämtliche Einträge wieder entfernen und die Überwachung fortsetzen.Die Programmtabelle lässt sich außerdem als TXT- oder CSV-Datei exportieren und dann zum Beispiel an einem anderen PC auswerten. In den Optionen können Sie überdies festlegen, ob SUMo auch auf Betaversionen hinweisen soll.Ein Download der aktuellsten Programmversion ist mit SUMo leider nicht möglich. Die Funktion "Update holen" öffnet lediglich eine Internetseite mit Informationen zur Verbreitung der unterschiedlichen Programmversionen. Das eigentliche Update müssen Sie selbst suchen.