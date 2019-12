AdwCleaner - Adware, Toolbars und Hijacker enfernen

Tool bringt den Müll raus

Effektives Adware-Reinigungswerkzeug

Egal wie vorsichtig man sich im Netz bewegt: Zwischen fremden Links, beiläufigen Down­loads oder auch einfach dem Besuch der falschen Webseiten kann man sich unzählige digitale Schädlinge einfangen. AdwCleaner 8.0.1 ist sozusagen das Putzwerkzeug für Adware, Toolbars und Hijacker.Die Bedienung von AdwCleaner ist dabei denkbar einfach. Das Programm bietet die Möglichkeit, den Rechner und im speziellen den Browser zunächst nach unerwünschter Software zu durchsuchen, die sich beim sorglosen Surfen oder hemmungs­losen Herunterladen ungewollt eingenistet hat. Bei diesem Scanvorgang werden Adware, Toolbars und Hijacker identifiziert und alle Ergebnisse in einem Protokol im TXT-Format ausgegeben.Nutzer haben jetzt beispielsweise die Übersicht darüber, welche Schädlinge oder unerwünschten Zusatztools sich in welche Programme eingeklinkt haben und können diese dann mit einem Klick auf "In Quarantäne verschieben" ganz einfach unschädlich machen. Von dort aus lassen diese sich dann endgültig löschen. Damit nicht aus Versehen eigentlich erwünschte Software vom Rechner fliegt, können in dem Programm auch Ausnahmen de­fi­niert werden.Über die Einstellungen lassen sich noch eine Reihe weiterer grundlegender Reparaturen aktivieren. Dazu zählen die Möglichkeit, die Windows-Firewall, IPSec und BITS wie­der­her­zu­stel­len oder Prefetch-Dateien zu löschen.AdwCleaner leistet genau das, was der Name verspricht: Wer Adware, Toolbars und Hijacker zuverlässig von seinem Rechner entfernen will, bekommt mit dieser kostenlosen Software das umfassende und benutzerfreundliche Putz­werk­zeug. Das Tool kann dabei nach dem Download ohne Installation genutzt werden und ist somit auch ein Kandidat für den gut sortierten USB-Rettungsstick.