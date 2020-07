HotkeyPro - Hotkeys erstellen

Mit nur einem Tastendruck

Das praktische Abkürzungs-Tool

Windows bietet von Haus aus viele Hotkey-Kombinationen, mit denen Aktionen abgekürzt werden können. Die kostenlose Software HotkeyPro (Version 3.2.8) ermöglicht es, eigene Kurzwahltasten zu erstellen, um Programme, Dateien und Ordner zu öffnen, Tastenkombinationen zu simulieren oder ganze Texte einzufügen.Aktionen durch kurze Tastenkombinationen auszuführen kann sehr bequem und praktisch sein - spart man sich so im besten Fall schließlich einige Bewegungen mit der Maushand. Mit der Software HotkeyPro kann man sozusagen seine ganz persönlichen Abkürzungen für den digitalen Alltag festlegen, indem man eine eigene Sammlung an Shortcuts definiert.Zu den Grundfunktionen des Programms zählt die Möglichkeit, durch eine festgelegte Tastenkombination eine Aktion auszuführen. Dabei ist es in neueren Versionen der Software unter anderem auch möglich, Shortcuts für das Herunterfahren und Neustarten festzulegen oder den Computer mit einem Tastendruck in den Ruhezustand zu versetzen. Mit einem Master-Hotkey können alle anderen Hotkeys aktiviert und deaktiviert werden.HotkeyPro kann zudem auch als praktischer Passwort-Manager genutzt werden. Benutzername und Passwort lassen sich so leicht per Tastendruck auf beliebigen Internetseiten eingeben, was den Anmeldeprozess erheblich vereinfacht. Die Datenbank der Software ist mittels AES-256-Verschlüsselung abgesichert.Werden die Möglichkeiten richtig genutzt, die HotkeyPro bietet, kann das Programm auf jeden Fall zur Produktivität am digitalen Arbeitsplatz beitragen. Die kostenlose Software bietet neben den klassischen Hotkey-Grundfunktionen viele weitere Features, mit denen sich auch komplexe Aktionen auf einen Befehl reduzieren lassen. Statistik-Fans finden im Protokoll Infos zu benutzten Tastenkombinationen.