PlayStation 5: Preis & Termin könnten am Mittwoch vorgestellt werden

Der Elektronik-Hersteller Sony plant, am kommenden Mittwoch weitere Details zur Next-Gen-Konsole PlayStation 5 bekanntzugeben. Hier könnt­en neben Informationen zu den Spielen auch der Preis und das Release-Datum enthüllt werden. Die Präsentation soll 40 Minuten dauern.

Die Präsentation startet am Mittwoch um 22 Uhr

Event wird auf Twitch und YouTube gestreamt

Sony hat in einem Tweet bekanntgegeben, dass das nächste Showcase-Event am 16. Sep­tem­ber stattfinden soll. Die Präsentation soll um 13 Uhr nach pazifischer Zeit beginnen. Da­mit wird das Event hierzulande ab 22 Uhr ausgestrahlt. Wie es auch bereits bei den letzten Showcase-Events der Fall war, werden wahrscheinlich auch am Mitt­woch wieder Spiele, die Sony und Drittanbieter-Unternehmen für die PlayStation 5 ausliefern möchten, vorgestellt.Zusätzlich zu den neuen Spielen könnten im Rahmen des Events laut Gamerant auch of­fi­ziel­le Details zur preislichen Gestaltung der Play­Sta­tion 5 mitgeteilt werden. Außerdem wäre es denk­bar, dass Sony ein Erscheinungs-Termin für die Next-Gen-Konsole nennt. Nach­dem Mi­cro­soft vor kurzem die Xbox Series S und die Xbox Series X enthüllt hat, gibt es für Sony keinen Grund mehr, diese Informationen noch länger zurückzuhalten. Gerüchten zufolge sollen für die Digital-Edition 399 Euro und für die normale Variante 499 Euro fällig werden.Das Ankündigungs-Event soll eine Länge von ungefähr 40 Minuten besitzen und wird auf den beiden Livestream-Plattformen Twitch und YouTube übertragen. Natürlich werden auch wir das Event verfolgen und die neuen Informationen im Anschluss für euch zusammenfassen.