The Dark Pictures: House of Ashes bekommt Termin und neuen Trailer

Bandai Namco hatte das Summer Game Fest am Donnerstagabend dazu genutzt, einen neuen Trailer zu The Dark Pictures: House of Ashes zu zeigen. Dieser verrät mehr über das nächste Kapitel der Horror-Anthologie, außerdem hat das Spiel nun auch einen festen Release-Termin.House of Ashes ist nach Man of Medan und Little Hope das dritte Kapitel der Reihe und erzählt so wie seine beiden Vorgänger eine in sich abgeschlossene Geschichte, ohne Vorkenntnisse vorauszusetzen. Wie das neue Video erklärt, spielt sich die Handlung 2003 im Irak ab. Als eine Elite-Einheit des US-Militärs eine versteckte Chemiewaffenfabrik des Feindes einnehmen will, wird diese schließlich durch ein Erdbeben in die Ruinen eines alten sumerischen Tempels unterhalb der Erdoberfläche befördert.Wie die Soldaten schnell feststellen müssen, sind sie in den dunklen Gängen des Tempels nicht allein. Die Bedrohung geht jedoch nicht von feindlichen Einheiten, sondern von uralten Kreaturen aus, die Jagd auf die unfreiwilligen Neuankömmlinge machen. Im neuen Trailer sind diese Wesen nun erstmals auch zu sehen.The Dark Pictures Anthology: House of Ashes erscheint am 22. Oktober 2021 für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X