The Dark Pictures Anthology: House of Ashes im Gamescom-Trailer

Wenige Tage vor Halloween schlagen Bandai Namco und der Entwickler Supermassive Games das nächste Kapitel der Horror-Anthologie The Dark Pictures auf. Im dritten Teil muss sich eine Militäreinheit mit schaurigen Kreaturen herumschlagen - doch auch von anderen Menschen geht offenbar eine große Gefahr aus, wie der Gamescom-Trailer noch einmal zeigt.The Dark Pictures Anthology: House of Ashes erzählt eine komplett neue und eigenständige Geschichte: Eine Spezialeinheit des US-Militärs stürzt zum Ende des Irak-Kriegs während des Gefechts mit feindlichen Kämpfern in einen unterirdischen sumerischen Tempel. Wie sich kurz darauf herausstellt, sind die Soldaten dort unten aber nicht allein, denn in den Schatten der uralten Ruinen leben gefährliche Monster, die Jagd auf die Menschen machen.Um einen Ausweg zu finden, müssen die Soldaten beider Seiten wohl oder übel zusammenarbeiten, dabei stellt sich jedoch die Frage, wer der wirkliche Feind ist und so wird sicherlich nicht jeder lebend aus dem Albtraum wieder herauskommen.The Dark Pictures Anthology: House of Ashes erscheint am 22. Oktober 2021 für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X/S