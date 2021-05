The Dark Pictures: House of Ashes - Neuer Teaser veröffentlicht

Bandai Namco Entertainment und Supermassive Games haben einen weiteren Teaser-Trailer zum nächsten Kapitel der Horror-Anthologie The Dark Pictures veröffentlicht. Dieser deutet an, welche Schrecken in "House of Ashes" auf die Spieler warten. Außerdem soll es schon sehr bald echtes Gameplay zu sehen geben.Spieler reisen in The Dark Pictures Anthology: House of Ashes als Teil einer Elite-Einheit des Militärs in den Irak, um dort im Zagros-Gebirge stationierte Massenvernichtungswaffen un­schäd­lich zu machen. Während eines Erdbebens stürzt die Einheit jedoch in einen ver­gra­be­nen, sumerischen Tempel. Abgeschnitten von der Außenwelt beginnt nicht nur die Suche nach einem Ausweg, sondern auch ein gnadenloser Überlebenskampf, denn die ur­al­te An­la­ge stellt sich schon sehr bald als die Heimat todbringender Kreaturen heraus.The Dark Pictures Anthology: House of Ashes soll noch in diesem Jahr für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X erscheinen. Für den 27. Mai hat Bandai Namco außerdem erstes Gameplay aus dem Spiel angekündigt.