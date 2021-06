Tales of Arise - Neuer Trailer zum JRPG vom Summer Game Fest

Bandai Namco gewährt in Form eines Trailers neue Einblicke in das Rollenspiel Tales of Arise, das im September für PC und Konsolen erscheint. Das Video stellt auch die beiden letzten Charaktere vor, die sich der Gruppe rund um die Protagonisten Alphen und Shionne anschließen.Das neue Spiel der "Tales of"-Reihe erzählt eine vollkommen neue Geschichte und thematisiert einen Konflikt zwischen den Völkern des Sterns Rena und des Planeten Dahna. Um das Schicksal beider Welten zu verändern, verbünden sich der Dahnäer Alphen und die aus ihrer Heimat Rena geflohene Shionne, um für die Befreiung Dahnas zu kämpfen. Während ihrer Reise schließen sich verschiedene Charaktere der Gruppe an.Nachdem in der Vergangenheit bereits Helden wie Rinwell und Law vorgestellt wurden, zeigt der nun veröffentlichte Trailer die dahnäische Soldatin Kisara und den Adligen Dohalim aus Rena. Das Video enthüllt außerdem einen geheimnisvollen Schwertkämpfer in dunkler Kleidung, der es offenbar auf den Helden Alphen abgesehen hat.Darüber hinaus gibt es Eindrücke aus der Region Elde Menancia zu sehen, welche Spieler ab dem 10. September 2021 auf dem PC, der PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X bereisen dürfen.