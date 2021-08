Tales of Arise - Neuer Trailer stellt den Titelsong 'Blue Moon' vor

Alle News zur Spielemesse

Bandai Namco hat einen neuen Trailer zu Tales of Arise geteilt und zeigt in diesem nicht nur Ausschnitte aus dem JPRG, sondern lässt uns auch in den Titelsong "Blue Moon" der japanischen Sängerin Ayaka reinhören.Tales of Arise erzählt die Geschichte verschiedener Helden, die in einen seit Jahrhunderten währenden Konflikt zwischen den Völkern zweier Planeten hineingezogen werden. Während der Echtzeitkämpfe lassen sich verschiedene Techniken zu effektiven Angriffskombos miteinander verketten, um so auch mächtige Gegner in die Knie zu zwingen. Dabei spielen auch die unterschiedlichen Fähigkeiten der Helden eine große Rolle. In einem weiteren Trailer hatte Bandai Namco erst kürzlich den Helden Dohalim etwas genauer vorgestellt. Tales of Arise erscheint am 10. September 2021 für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X/S