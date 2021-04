Tales of Arise - Release-Termin und Trailer zum Rollenspiel

Bandai Namco Entertainment hat weitere Neuigkeiten rund um das Rollenspiel Tales of Arise bekannt gegeben. Dazu gehören ein konkreter Release-Termin und technische Details zu den Fassungen für die PlayStation 5 und Xbox Series X . Ein neuer Trailer zeigt außerdem frische Eindrücke aus der Spielwelt.Demnach erscheint Tales of Arise am 9. September 2021 in Japan. Spieler in Deutschland können bereits einen Tag später den Konflikt zwischen den Völkern zwei benachbarter Planeten erleben und in den Rollen der beiden Protagonisten Alphen und Shionne das Schicksal ihrer Heimat verändern. Das Spiel erscheint für den PC, die PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X und Xbox One Auf der PlayStation 5 und Xbox Series X haben Spieler die Wahl zwischen einem Qualitäts-Modus, in welchem Tales of Arise in 4K-Auflösung läuft, und einem Performance-Modus, welcher das Spiel dann in niedriger Auflösung bei 60 fps rendert. PS5-Besitzer profitieren zudem von den besonderen Funktionen des DualSense-Controllers, welcher Angriffe besser fühlbar machen soll.