Neuer Suicide Squad-Trailer verrät: Das Spiel erscheint (etwas) später

Korrumpierte Superhelden in Aktion

In Suicide Squad: Kill the Justice League ist DCs-Schurkentruppe in einer eigentlich guten Sache unterwegs, denn sie macht zum Wohle der Menschheit Jagd auf böse gewordene Superhelden. Zu den Game Awards wurden ein neuer Trailer und ein verändertes Release-Datum präsentiert, viel länger müssen Fans zum Glück allerdings nicht warten.Suicide Squad: Kill the Justice League verschiebt sich nämlich von Ende Januar auf Anfang Februar 2024, genauer gesagt erscheint das Spiel am 2. Februar für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S Abgesehen vom neuen Termin hat das Video aber noch viel mehr zu bieten, es zeigt vor allem Antihelden wie Harley Quinn, King Shark, Deadshot oder Captain Boomerang im Kampf gegen Batman, Superman, The Flash und Green Lantern - also eben jene Helden, die eigentlich als Justice League die Menschen beschützen sollten. Aus irgendeinem Grund sind sie aber (mit Ausnahme von Wonder Woman) selbst zur Gefahr geworden.Klar wird auch noch einmal, dass eine unbekannte Macht hinter der Sache steckt und dass die Erde nur durch den Tod der Justice League gerettet werden kann.