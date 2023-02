Suicide Squad: Kill the Justice League - Neue Eindrücke aus dem Koop

Die Rocksteady Studios melden sich in diesem Jahr mit einem neuen Spiel im DC-Universum zurück, dieses macht jedoch vieles anders als die erfolgreiche Arkham-Reihe. Suicide Squad: Kill the Justice League befördert nämlich die Task Force X, auch bekannt als Suicide Squad, zu Helden, außerdem liegt der Fokus stärker auf dem Multiplayer. Jetzt zeigen die Entwickler rund sechs Minuten Koop-Gameplay.Im Video werden Harley Quinn, King Shark, Deadshot und Captain Boomerang damit beauftragt, Lex Luthor zu befreien, der von The Flash gefangen gehalten wird. Der pfeilschnelle Superheld steht zu diesem Zeitpunkt bereits - so wie die weiteren Mitglieder der Justice League - unter dem Einfluss des Schurken Braniac. Zuvor muss das Squad aber noch reihenweise korrumpierte Soldaten aus dem Weg räumen. Als es schließlich zur direkten Konfrontation mit The Flash kommt, taucht überraschend ein weiteres Mitglied der Justice League auf, das (noch?) nicht von Brainiac manipuliert wird.Zusätzlich zum Gameplay-Clip haben die Rocksteady Studios ein Behind-the-Scenes-Video zum Spiel veröffentlicht. Darin bestätigen die Entwickler noch einmal, dass die Kampagne auch im Alleingang gespielt werden kann. Außerdem gehen sie etwas genauer auf die unterschiedlichen Spezialfähigkeiten der Antihelden ein und erklären, dass es auch nach der Veröffentlichung des Spiels immer wieder neue Inhaltsupdates geben wird.Suicide Squad: Kill the Justice League erscheint am 26. Mai 2023 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S