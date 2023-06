Star Wars: Outlaws - Neues Open-World-Spiel auf Han Solos Spuren

Star Wars: Outlaws ist für 2024 geplant

Auf dem Xbox Games Showcase 2023 von Microsoft, das anstelle der abgesagten E3 abgehalten wurde, gab es auch ein neues Star Wars-Spiel zu sehen und dieses nennt sich Star Wars: Outlaws. Es ist ein Open-World-Spiel, zumindest laut den Informationen dazu. Denn beim gezeigten Video handelte es sich um einen "Cinematic Trailer".Und dieser weckt bei Star Wars-Fans sicherlich vor allem eine Assoziation, nämlich "weiblicher Han Solo". Denn in Star Wars: Outlaws schlüpfen wir in die virtuelle Haut einer Heldin, die einen ähnlichen moralischen Kompass wie der von Harrison Ford gespielte Schmuggler hat. Entsprechend gibt es auch mehrere direkte Verweise auf Solo und seine Filmauftritte - allen voran den in Karbonit eingefrorenen Solo selbst sowie eine Bar-Szene mitsamt Schießerei.Allzu viele konkrete Informationen zu Spiel gibt es bislang nicht, es soll nächstes Jahr erscheinen, ein Open-World-Titel sein und zwischen den Ereignissen von "Das Imperium schlägt zurück" und "Die Rückkehr der Jedi-Ritter" spielen.Ubisoft schreibt dazu: "Erforsche verschiedene Planeten in der Galaxie, sowohl bekannte als auch neue. Riskiere alles als Kay Vess, eine aufstrebende Schurkin auf der Suche nach Freiheit und den Mitteln für ein neues Leben, zusammen mit ihrem Begleiter Nix. Kämpfen, stehlen und überlisten Sie sich durch die Verbrechersyndikate der Galaxis und schließen Sie sich den Meistgesuchten der Galaxis an."Bereits heute dürfte es aber weitere Informationen zu Star Wars: Outlaws geben, denn auch der französische Publisher Ubisoft hält eine E3-Ersatz-Veranstaltung namens Ubisoft Forward Live ab, und zwar heute Abend um 19 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit.