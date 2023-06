Neuer Trailer zu Hellblade 2 bestätigt: Das Spiel erscheint erst 2024

Senua's Saga: Hellblade 2 wird zwar leider erst im nächsten Jahr für PC und Xbox erscheinen, zumindest haben Microsoft und das Studio Ninja Theory aber einen neuen Trailer zur Fortsetzung des Überraschungshits veröffentlicht, der mit seiner unheimlichen Atmosphäre für Gänsehaut sorgt.Das neue Video wurde den Entwicklern zufolge auf der Xbox Series X aufgenommen und es soll ausschließlich Ingame-Szenen zeigen. Allerdings fällt es deutlich weniger actionreich aus als das Material , welches vor mehr als einem Jahr bei den Game Awards präsentiert wurde.In dem Clip sehen wir, wie die Heldin durch einen schmalen Schacht eine Höhle betritt und dort dann von den Eindrücken gleich mehrerer Stimmen in ihrem Kopf fast erdrückt wird. Wir merken also: Auch in der Fortsetzung wird wieder Senuas psychischer Zustand eine große Rolle spielen. Dank der Unreal Engine 5 ist all das recht schön anzusehen, außerdem hat das Team von Ninja Theory wieder großen Wert auf eine beeindruckende Soundkulisse gelegt und empfiehlt daher ausdrücklich das Tragen von Kopfhörern beim Anschauen des Videos.Wann genau Senua's Saga: Hellblade 2 erscheint, ist allerdings noch immer nicht bekannt. Eigentlich sollte das Spiel bereits zum Launch der Xbox Series X/S verfügbar sein, allerdings konnte dieses Ziel "nicht ganz" erreicht werden. Auch dieses Jahr wird es nichts mehr mit der Rückkehr ins mystische Island: Derzeit wird ein Release im nächsten Jahr angepeilt.